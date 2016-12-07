Büyükşehir’in Hanım Lokalleri yeni üyelerini bekliyor

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkalığı’na bağlı olarak faaliyet sürdüren Hanım Lokalleri’ne 2017 yılı için üye kayıtları, 12 Aralık Pazartesi günü başlıyor.

Başkent’in 22 farklı merkezinde hizmet veren Hanım Lokalleri’nde yeni dönem, 1 Ocak 2017 tarihinde başlayacak, üye kayıtları ise yıl içinde de alınmaya devam edecek.

Hanım Lokalleri’nden faydalanmak isteyen Başkentli kadınlar, üyelik için iki fotoğraf ve nüfus cüzdanı suretiyle 12 Aralık Pazartesi gününden itibaren kayıt başvurusunda bulunabilecekler.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Daire Başkanlığına bağlı olarak hizmet veren Hanımlar Lokalleri’nde kültürel gezilerden spor faaliyetlerine, el sanatları kurslarından panellere ve eğlence programlarına kadar birçok alanda etkinlik düzenleniyor.

KALİTELİ HİZMET VE YENİ DOSTLUKLAR MERKEZİ…

Büyükşehir Belediyesi’nin örnek projelerinden biri olan Hanım Lokalleri, üyelerine modern mekanlar içinde sağladığı huzurlu bir ortamda kaliteli hizmet sunuyor.

Hizmete girdiği günden itibaren üyesi olan 18 yaş üstü her yaş ve meslekten Başkentli kadının, güne gülümseyerek ve mutlu başlamasının aracı olan Hanım Lokalleri’nde, sağlıklı yaşamın ilk adımı olan çeşitli spor imkanları, yeteneklerini keşfedip geliştirebilecekleri kurslar, yeni dostlukların oluşturulduğu sosyal ve kültürel etkinlikler bulunuyor.

Metropol ilçeler başta olmak üzere Ayaş’tan Kalecik’e, Çankaya’dan Sincan’a, Kazan’dan Pursaklar’a kadar 22 farklı noktada bulunan merkezlere üye kadınların bazıları sağlıklı bir yaşam, bazıları stres atmak, bazıları çevre edinmek, bazıları da kaliteli zaman geçirmek için Hanım Lokalleri’ni ikinci adresi olarak tercih ediyor.

Hanım Lokalleri, özellikle iş yaşamının stresinden uzaklaşmak isteyen çalışan kadınların da kendilerine zaman ayırıp sportif kültürel faaliyetlere katılabilecekleri özel mekanlar olarak da işlev görüyor.

Geçen yıllarda olduğu gibi 2017 yılını kapsayan yeni dönem de rutin programların yanı sıra tarihi ve kültürel geziler, bilgilendirici seminerler ve birbirinden doyurucu etkinliklerle üyelere hizmet verilecek.

Hanım Lokalleri’nde tiyatro, müzik, folklar gibi kurslara devam eden üyeler, hünerlerini yıl sonunda düzenlenen özel programlarla sergileme imkanı buluyor.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...