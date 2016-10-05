Büyükşehir’den,“Hayvanları Koruma Günü” etkinliği

Büyükşehir Belediyesi, “4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü” nedeniyle Orman ve Su İşleri Bakanlığı ve Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi işbirliğiyle ortak bir program düzenledi.

Büyükşehir Belediyesi Konferans Salonu’nda gerçekleştirilen programın ana teması “İnsan sağlığı, hayvan refahı” oldu. Programa; Orman ve Su İşleri Bakan Yardımcısı Harun Tüfekçi, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Oğuz Sarımehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Şafak Uğur, ilgili kurumların bürokrat ve akademisyenleri katıldı.

Programda; Büyükşehir Belediyesi Görsel İletişim Merkezi’nce hazırlanan, Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen, sokak hayvanların insanlarla birlikte yaşamasının önemi, sorunların çözümü noktasında yapılan sağlık hizmetleri, bakım ve geçici barınak hizmetleri gibi konuları içeren bir belgesel sinevizyon eşliğinde sunuldu.

İNSAN SAĞLIĞI VE HAYVAN REFAHI

Gösterimin ardından açılış konuşmasını yapan Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Şafak Uğur, 4 Ekim Dünya Hayvanları Koruma Günü’nde hedeflerinin “İnsan sağlığı ve hayvan refahı”nın önemi olduğunu söyledi. Uğur, “İnsanların doğayı tahrip etmesi ve hayvanların yaşamını işkenceye dönüştürerek zorlaştırması, kendi ayaklarına kurşun sıkmak anlamına gelir” diyerek, hayvanların insanlarla birlikte yaşamasının ne kadar hayati önem taşıdığına vurgu yaptı.

Hayvanlara uygulanan şiddetle, insana uygulanan şiddet arasında mutlak bir bağlantı olduğunu kaydeden Uğur, şiddet suçu işleyenlerin çocukluk yaşları incelendiğinde mutlaka hayvanlara şiddet uyguladığı veya öldürdüğünün belirlendiğini anlattı.

Özellikle sokak hayvanlarının korunmasında kanunlarda değişikliğin şart olduğunu ifade eden Uğur, hayvanlara şiddet uygulayanlara verilen cezaların Kabahatler Kanunu kapsamında olduğunu ve caydırıcı olmadığını hatırlatarak, çözümün birlikte yaşamın sağlanması ile gerçekleşeceğini belirtti.

Ankara Üniversitesi Veterinerlik Fakültesi Dekanı Prof Dr. Oğuz Sarımehmetoğlu da hayvanların korunması konusunda sokak hayvanlarının öncelikli olması gerektiğine dikkat çekti. Prof. Sarımehmetoğlu, Büyükşehir Belediyesi ile yürütülen protokol çerçevesinde yaralanan, zulme uğrayan hayvanların tedavi ve korunması hususunda önemli adımlar attıklarını söyledi.

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