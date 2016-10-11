Büyükşehir’den uyuşturucuyla mücadele

Büyükşehir Belediyesi, bir sosyal sorumluluk projesini daha uygulamaya geçiriyor. Ankara-Eskişehir Karayolu’nun 50. kilometresinde bulunan Temelli’nin girişinde, göl kenarında 26 bin metrekarelik alanda yapımına başlanan dev tesiste, uyuşturucu bağımlıları, sağlığına kavuşturulacak.

Kaba inşaatın yüzde 60’lara geldiği Rehabilitasyon Merkezi’nde 3’er kişilik 30 odanın bulunduğu yatakhaneler, doktorlar ve gözetmenler için odalar ve 4 adet derslik yapılıyor.

Hastaların rahatı için her şeyin düşünüldüğü tesisin tedavi bölümüne, aileleri de dahil olmak üzere hasta ve görevliler dışında kimse giremeyecek. Ailelerin ziyaretleri sırasında hastalar, kendileri için ayrılmış özel bölümlerde görüşme yapılabilecek.

Merkez’de peyzaj ve yeşillendirme çalışmalarına da kısa süre sonra başlanacak. Hastaların, ziyarete gelen yakınlarıyla görüşebilmeleri için belirlenen alanlara kamelyalar ve piknik masaları yerleştirilecek. Ayrıca ziyaretçiler için 55 araçlık otoparkın da yapımına başlandı.

-EN BÜYÜK BÖLÜM YEŞİL ALAN-

Çevre Koruma ve Kontrol Daire Başkanlığı’nın, uyuşturucudan kurtulmak isteyen bağımlılar için spor alanları, yürüyüş ve koşu yolları, sauna, vitamin bar, ibadethane gibi sosyal alanlar yapacağı tesiste, en büyük bölüm, yeşil alan olarak belirlendi.

Peyzaj çalışmaları kapsamında 15 bin 250 metrekarelik alana, 2 bin 500 ağaç ve 8 tür çalı grubu dikilecek.

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