Ankara Büyükşehir Belediyesi, soğuk havaların kendini iyiden iyiye hissettirmesiyle birlikte yaptığı ücretsiz kömür yardımıyla, dar gelirli ve ihtiyaç sahibi ailelerin evlerini ısıtmaya devam ediyor.

Yaptığı yardımlarla sosyal belediyecilik örneği sergileyen Ankara Büyükşehir Belediyesi, 1997 yılından beri hayata geçirdiği yakacak yardımlarını her yıl düzenli olarak sürdürüyor. Yakacak desteği ile bugüne kadar dar gelirli ailelere, 1 milyon 411 bin 500 ton kömür yardımı yapan Büyükşehir, 2017 yılında ise 80 bin aileye 1’er ton yakacak desteği ile toplam 80 bin ton kömür sağladı.

VATANDAŞLAR GIDA-TEMİZLİK VE EKMEK YARDIMLARINDAN MEMNUN

Vatandaşlara yönelik hizmetlerini her geçen gün çeşitlendiren Büyükşehir Belediyesi, yakacak ihtiyacının yanı sıra dar gelirli vatandaşlara, yılda iki kez “gıda-temizlik malzemesi yardımı” yapıyor. Ankara Büyükşehir Belediyesi Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ekipleri, günlük olarak Başkent’in ilçe ve mahallelerinde dar gelirli vatandaşlara ekmek dağıtımı da gerçekleştiriyor. Günlük ekmek ihtiyacı karşılanan aileler ise Büyükşehir Belediyesi’nin bu desteğinden son derece memnun.

TÜİK’İN VERİLERİ DİKKATE ALINIYOR

Yakacak ve diğer yardımlardan yararlanmak isteyen vatandaşların gelir düzeyi başta olmak üzere bazı başvuru şartlarını taşımaları gerekiyor. İkameti Ankara sınırları içinde olan ve doğalgazı bulunmayan ailelerin alım gücünün, Türkiye İstatistik Kurumu’nun (TÜİK) belirlediği açlık ve yoksulluk sınırı altında olması zorunlu tutuluyor.

Yardım Komisyonun belirlediği puanlama sisteminden 100 ve üzeri puan almış olan ailelerin başvuruları dikkate alınırken, yoksulluk belgesi, adrese dayalı aile beyanı ve nüfus cüzdan fotokopileri ile yapılan başvurular tek tek inceleniyor. Komisyon tarafından yapılan sosyal inceleme sonucu yardıma muhtaç olduğu tespit edilen ailelere, ekipler tarafından kış bastırmadan yakacak yardımı ulaştırılıyor.

KÜKÜRT ORANI DÜŞÜK, KALİTESİ YÜKSEK KÖMÜR

Ankara’nın 25 ilçesindeki ihtiyaç sahiplerine yıllık olarak dağıtılan kömür, çevreci özelliğiyle de dikkat çekiyor. Ankara’da çevre ve hava kirliliğini önleyecek adımlar atan Büyükşehir Belediyesi, yakacak yardımı kapsamında da kükürt oranı düşük, kalori oranı yüksek ithal kömürü tercih ediyor.