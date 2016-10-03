Büyükşehir’den, sokak hayvanlarına her türlü sağlık hizmeti

Sahipsiz evcil hayvanların kontrol ve tedavilerini, kısırlaştırma ve aşı işlemlerini yerine getirerek doğal ortamlarında sağlıklı yaşam sürdürmelerini sağlayan Ankara Büyükşehir Belediyesi, sokak hayvanlarına, bu yıl değişik konularda 91 bin 341 sağlık hizmeti verdi.

Büyükşehir Belediyesi Evcil Hayvan Sağlık Merkezi ve rehabilitasyon merkezlerinde, 2016 yılının 8 ayında, 862’si sokak kedisi, 2 bin 885’i sokak köpeği olmak üzere toplam 3 bin 747 sahipsiz evcil hayvan, sağlık merkezlerinde kısırlaştırıldı.

Bu merkezlerde ayrıca 3 bin 262 sahipsiz evcil hayvana kuduz aşısı vuruldu, 3 bin 989 hayvana iç ve dış parazit tedavisi yapıldı, 2 bin 522 evcil hayvana da uyuz tedavisi uygulandı. Toplam 77 bin 821 sokak hayvanına ise doğal yaşam alanlarında sağlıklı şekilde yaşamlarını devam ettirebilmeleri için pansuman, göz ve kulak muayenesi, enjeksiyon ve benzeri diğer sağlık hizmetleri verildi.

-SİNCAN’DA MODERN BAKIM VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı’nın, “Türkiye’de Kuduz Hastalığının Kontrolü Projesi” kapsamında Sincan’da inşa ettiği Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi, Avrupa Birliği normlarına uygun her türlü ihtiyacı karşılayacak niteliklere sahip bir tesis…

Yaklaşık 6 bin metrekarelik bir alan üzerine, sokak hayvanları için Avrupa Birliği Fonu ile inşa edilen Geçici Bakım ve Rehabilitasyon Merkezi’nde; ameliyathane, acil müdahale ve röntgen, ultrason, anestezi, yıkama-tıraşlama, sterilizasyon, soğuk hava odaları ve laboratuarlar yer alıyor.

14 veteriner hekim, 3 veteriner sağlık teknikeri, 22 hayvan bakıcısı ve 2 şoförün görev yaptığı, “yatılı hastane” niteliği taşıyan tesiste tedavi gören veya kısırlaştırılan hayvanların sağlıklarına tamamen kavuşana kadar izlenmeleri ve gerekli müdahalelerin yapılması için inşa edilen 4 barınak binası, bunların her birinde de hayvanların kalabileceği 26 bölme yer alıyor.

-GÖLBAŞI GEÇİCİ BAKIM EVİ VE REHABİLİTASYON MERKEZİ

Gölbaşı’nda Çevre ve Şehircilik Bakanlığı, Gölbaşı Belediyesi ve Meliha Yılmaz Doğal Hayatı Koruma Vakfı işbirliğiyle kurulan, daha sonra Büyükşehir Belediyesi’ne devredilen Geçici Hayvan Barınağı da ameliyat ve tedavilerin başarıyla gerçekleştirildiği bir sağlık merkezine dönüştü.

Gölbaşı Geçici Bakım Evi ve Rehabilitasyon Merkezi’nde sokak hayvanlarının tedavi ve bakım süresince kontrol altında tutulabilmeleri için rahatça kalabilecekleri konteynırlar konuldu, yapılan çevre düzenlemesiyle de koşullar, hayvan sağlığına uygun hale getirildi.

Merkez’de 6 veteriner hekim, 2 veteriner sağlık teknikeri, 22 hayvan bakıcısı ve 2 şoför görev yapıyor.

-KURTULUŞ EVCİL HAYVAN SAĞLIK MERKEZİ

Ankara Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı bünyesinde Kurtuluş Parkı içinde, bu alanda hizmet veren ilk birim olan Evcil Hayvan Sağlık Merkezi’nde aşılama, kısırlaştırma operasyonu gibi hizmetlerin yanı sıra cerrahi müdahaleler de başarıyla gerçekleştiriliyor.

2 veteriner hekim, 7 hayvan bakıcısı ve 3 şoförün görev yaptığı hastanede, kuduz aşısı, karma aşı, kedi lösemisi aşısı ile halk arasında köpek için öksürük aşısı olarak bilinen aşılar yapılıyor.

-“HEDEF, HAYVANLARLA BİRLİKTE YAŞAM”-

Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Daire Başkanlığı yetkilileri, geçmişten, günümüze sokak hayvanlarının, özellikle çocuklar ve yaşlı insanlar için önemli bir yeri olduğunu hatırlatarak, günümüzde sokaklarda yaşayan başıboş köpek ve kedilerin yok edilmesi veya büyük bir barınakta toplanarak kötü şartlarda yaşamaya mahkum edilmesinin, kabul edilemez olduğunu vurguladılar.

Avrupa Birliği normlarına uygun olarak tedavisi yapılan, kısırlaştırılarak aşılanan sağlıklı hayvanları tekrar yaşam alanlarına bırakarak toplumsal yaşama entegre ettiklerini kaydeden yetkililer, hayvanların vücuduna yerleştirilen çip ve kulaklarına takılan küpelerde de yapılan tedavi, aşı ve operasyonlarla ilgili bilgiler bulunduğunu, bu uygulamayla, hayvanın muhtemel gereksiz operasyonlardan da korunduğunu söylediler.

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