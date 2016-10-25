Büyükşehir’den sanatsal kurslar

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, unutulmaya yüz tutan, geleneksel sanatlardan tiyatroya, müzikten halk danslarına kadar bir çok farklı branşta açtığı ücretsiz sanatsal kursları, büyük ilgi görüyor. Bu kurslardan, yılda yaklaşık bin kişi yararlanıyor.

Her yaştan Başkentli için açılan kurslarda; kukla yapımı, drama ve tiyatroya ilgi duyanlar Başkent Tiyatrolarında, halk danslarına gönül veren 16 yaş üzerindeki gençler FOMGET’te, sesine güvenen ve müzik eğitimi almak isteyen 18 yaşından büyükler de Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği korolarında eğitim alıyor.

Geleneksel Türk süsleme sanatlarını yaşatmak, yeni nesillere öğretmek için hizmet veren Zerefşan Nakışhanesi de birbirinden güzel eserler üretmeye devam ediyor.

-YENİ YETENEKLER, KEŞFEDİLMEYİ BEKLİYOR

Sınırlı sayıda öğrenci alan kültürel kurslar da her yıl keşfedilmeyi bekleyen yeni yeteneklerin ortaya çıkmasına olanak sağlıyor. Branşlarında uzman eğitmenler tarafından verilen kurslardan, Başkentliler ücretsiz faydalanabiliyor.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı’nın, BELMEK ve BELTEK kurslarından yılda 22 binden fazla kişinin mezun olduğunu ifade eden yetkililer, kültürel ve sanatsal kurslardan da yılda yaklaşık bin kişinin faydalandığını kaydettiler.

-ZEREFŞAN NAKIŞHANESİ’NDE UNUTULMAYA YÜZ TUTAN SANATLAR-

Zerefşan Nakışhanesi’nde de geleneksel sanatlar, geleceğe aktarılıyor. Bugüne kadar binlerce kursiyerin eğitim gördüğü nakışhanede, ebru, minyatür, Türkkari (resim), kaligrafi ve kaatı (ince kağıt oymacılığı) branşlarında, uzman öğretmenler tarafından haftanın 6 günü kurs veriliyor.

-FOMGET KURSLARI, YENİ DANSÇILARA KAPILARINI AÇIYOR

Yurt içinde ve yurt dışında Türkiye’yi çeşitli gösteriler ve yarışmalarda başarıyla temsil eden FOMGET Halk Oyunları topluluğu, yeni dansçılarla geleneksel kültüre hizmet etmeye devam ediyor.

Her yıl 16-30 yaş arası gösteri ve yarışma grubu oluşturmak için yeni dansçıları bünyesine katan FOMGET, 30 yaş üzeri dansa gönül verenler için de hobi grubu oluşturarak çalışma yapıyor. FOMGET kursları, haftanın 5 günü Şafaktepe Kültür Merkezi’nde veriliyor.

-TİYATRO VE DRAMA KURSLARINDA YENİ SANATÇILAR YETİŞİYOR

Başkent Tiyatroları, kendi sahnesinde her yıl açtığı tiyatro ve drama kurslarıyla, yeni sanatçılar yetiştiriyor. Kurslarda mülakatı geçen 17 yaş üzeri yaklaşık 60 öğrenci, 9 aylık eğitim programına katılıyor.

Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, kukla yapım ve oynatım, sahne ve sinema teknikleri ile makyaj kursları da büyük ilgi görüyor.

-TÜRK HALK VE TÜRK SANAT MÜZİĞİ KURSLARI-

Sesine güvenen, yüreği müzik sevgisiyle dolu sanatsever Başkentliler için açılan Türk Halk Müziği ve Türk Sanat Müziği kursları, bu yıl da yeni kursiyerleriyle çalışmalarını sürdürüyor.

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