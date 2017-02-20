Büyükşehir’den meydan saatlerine bakım

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’teki ve bağlı ilçelerindeki değişik meydan ve kavşaklarına yerleştirdiği estetik görünümlü saatlere bakım-onarım yapıyor.

Selçuklu ve Osmanlı mimarisinden esintiler taşıyan, 22 metreye varan uzunlukları, tarihi ve estetik görüntüleriyle göz dolduran saat kuleleri, Başkent’in dört bir tarafında vatandaşlara kolaylık sağlıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı Kent Bakım ekipleri, kente estetik kazandıran objelerden olan saatlerin bakımlarını, kış koşullarında zor şartlar altında bile aksatmıyor.

Ekipler, trafik önlemleri alarak kavşak ortalarında, meydanlarında yer alan ve yükseklikleri 22 metreye kadar çıkan kulelere sepetle ulaşarak, kış mevsiminin olumsuz koşullarından etkilenen saatleri onarıp bakımdan geçiriyor.

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