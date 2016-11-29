Büyükşehir’den küçükbaş hayvan desteği

Büyükşehir Belediyesi, Ankara genelinde küçükbaş hayvancılığı teşvik etmek ve geliştirmek amacıyla, Çamlıdere, Nallıhan ve Güdül’de yaklaşık 5 bin adet anaç ve damızlık koyun-keçi dağıtacak.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı, Ankara’da kırsal kalkınmayı artırmak için yürüttüğü projelere, küçükbaş hayvan desteğiyle devam ediyor.

Ankara’da küçükbaş hayvancılığın gelişmesine katkı sağlamak için Çamlıdere, Nallıhan ve Güdül’de 4 bin 692 adet damızlık ve anaç koyun, keçi dağıtacak.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanlığı, bu amaçla yarın Çamlıdere’de 60 kişiye, 50’şer anaç koyun ve 1’er damızlık koç dağıtımı yapacak. Ayrıca 30 Kasım Çarşamba günü de Nallıhan’da 14, Güdül’de ise 18 kişiye, 50’şer adet anaç Ankara keçisi ile 1’er damızlık teke dağıtılacak.

Destekten faydalanmak isteyenlerin, 41 yaşından gün almamış, SGK’ya bağlı bir kurumda çalışmayan ve en az 100 küçükbaş hayvan barındırmaya uygun kapalı ağılı bulunması ile Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı’nın “Koyun, Keçi Kayıt Sistemine” üye olması gerekiyor.

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