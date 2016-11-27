Büyükşehir’den, “Kadına Şiddete Hayır”

Büyükşehir Belediyesi’nin kadın çalışanları, “Kadına Şiddete Hayır” etkinliği düzenledi.

Birleşmiş Milletler tarafından ilan edilen “Kadına Yönelik Şiddete Karşı Uluslararası Mücadele Günü” nedeniyle, “Kadına Şiddete Karşı Buradayım de” sloganıyla düzenlenen program, Gençlik Parkı Kültür Merkezi önünde gerçekleştirildi.

Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşleri Dairesi Başkanlığı’nın, Aile İçi Şiddetle Mücadele Projesi çerçevesinde organize ettiği programa, Büyükşehir Belediyesi’nin Kadın Konuk Evi’nde kalan kadınlar da katıldı.

Etkinlikte; Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül, Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanı Büşra Aldoğan, Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Şafak Uğur ile Büyükşehir Belediye Meclisi’nin bazı kadın üyeleri de bulundu.

Büyükşehir Belediyesi Hanımlar Lokali yöneticileri, öğreticileri ve üyelerinin de katıldığı etkinlikte kadınlar, cins ayrımcılığına ve kadına şiddete karşı mücadeleyi ifade eden mor ve turuncu renklerdeki çiçekleri, “Kadına Şiddete Hayır Ağacı”na astılar.

Genel Sekreter Yardımcısı Nazlı Ergül yaptığı konuşmada, 25 Kasım’ın Birleşmiş Milletler tarafından kadına şiddete hayır günü olarak ilan edildiğini hatırlatarak, “Biz de Birleşmiş Milletler’in bu çağrısına uyuyoruz ve kadına yönelik şiddete hayır diyoruz.

Aslında insana karşı şiddete hayır diyoruz” dedi. Ergül, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Biz aslında özümüzden biraz koptuk. Bizim inançlarımıza göre cennet, anaların ayağı altındadır.

Bize böyle öğretildi ama biz bundan ayrıldık. Bundan dolayı da böyle çözüm arayışları içerisine giriyoruz. İnşallah özümüze döneriz, inşallah kadınlarımıza, annelerimize saygı, en önemli düsturumuz olur ve böyle bir kampanya yapmak zorunda kalmayız.

Bütün kadınları seviyoruz, bütün çocuklarımızı seviyoruz, insanı seviyoruz. Çünkü bizim özümüzde insana sevgi, insana saygı ve merhamet vardır.”

ŞAFAK UĞUR: “PEK ÇOK KADIN, HALA HAKLARININ FARKINDA DEĞİL”

Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Şafak Uğur da bu tarzda aktivitelerin kadına şiddetin önlenmesinde etkili olacağını belirterek, “Böyle aktivitelerin önemli olduğunu düşünüyorum. Çünkü pek çok kadın hala haklarının farkında değil. Bizi kollayan, koruyan bir devletimiz var, yalnız değiliz” dedi.

Siz ne düşünüyorsunuz? Yorumunuzu bekliyoruz...