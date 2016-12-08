Büyükşehir’den, izinsiz reklamlarla mücadele

Ankara Büyükşehir Belediyesi, izinsiz konulan ve görsel kirliliğe neden olan kaçak totemler ile yön levhalarını söküyor.

Ekipler, son 3 ay içinde 63 totem ve 500 adet reklam içerikli izinsiz yön levhasını, takıldıkları yerlerden söktü.

Zabıta Daire Başkanlığı’nın koordinasyonunda Fen İşleri, Kent Estetiği, Destek Hizmetleri ve Makine İkmal Dairesi başkanlıkları ekipleri, izinsiz takılan tabela, totem, reklam içerikli yön levhası, direkli ticari tanıtım levhalarının kaldırılmasıyla ilgili çalışmalarını aralıksız sürdürüyor.

Kentin ana arterlerinin modern bir görünüme kavuşması, mimarlık ve şehircilik kuralları çerçevesinde kent estetiğine katkı sağlanması amacıyla çalışmalarını yürüten ekipler, Çayyolu, Yaşamkent, Esenboğa Havaalanı yolu, Konya yolu, Eskişehir yolu, Kazan, Samsun yolu, Ayaş yolu gibi birçok bölgede, direkli totem tipi tanıtım uygulamalarını kaldırdı.

Ekipler, son 3 ay içinde “Ticari Tanıtım Tabela Yönetmeliği”ne aykırı takılan 63 reklam totemini söktü.

Sökülen reklam tanıtım panolarının sahipleri hakkında idari yaptırım tutanağı düzenlenerek, Belediye Encümeni’ne havale ediliyor.

YÖNLENDİRME LEVHALARI DA KALDIRILIYOR

Zabıta ekipleri, görsel kirliliğe neden olan, trafik açısında tehlike arz eden ve izinsiz olarak elektrik direklerine, trafik işaret levhalarına takılan reklam içerikli yönlendirme levhası ve tabelalarının kaldırılmasıyla ilgili de çalışmalar yapıyor. Ekipler, yine 3 ay içinde 500 adet reklam içerikli yön levhasını sökerek yediemine aldı.

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