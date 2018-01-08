Büyükşehir’den destek müjdesi

Başkanımız Mehmet Yiğiner ve Yönetim Kurulu Üyelerimiz Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’ya hayırlı olsun ziyaretinde bulundular.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın makamında oldukça samimi bir havada gerçekleşen ziyarette Başkanımız Mehmet Yiğiner Sayın Mustafa Tuna’ya isminin yazılı olduğu formamızı hediye ederken, Başkan Tuna’da bugün gerçekleşecek olan Büyükşehir Belediye Meclis Toplantısında Ankaragücü’ne yardım kararı alacaklarını müjdeledi.

Mustafa Tuna’nın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesiyle birlikte Ankara’da hızlı bir değişim ve pozitif havanın hâkim olduğunu söyleyen Başkanımız Mehmet Yiğiner,”Sayın Başkanın Büyükşehir Belediye Başkanlığı’na seçilmesi Ankara’da son derece dikkat çekici bir şekilde kendisini hissettirmeye başladı. Sayın Başkanın yapıcı açıklamaları, toplumun her kesimini kucaklaması, eşit hizmet anlayışı, ortak akıl vurgusu Ankara’da yeni bir sinerji oluşturdu. Başkanımızın maçımıza gelerek bizlere destek olması şahsım ve yönetim kurulunu olduğu kadar taraftarlarımız ve camiamızı da mutlu etmiştir. Bundan sonraki süreçte, zirveye giden yolda Sayın Başkanımızın desteğinin devam etmesini istiyoruz. Yeni görevinin hayırlı olmasını temenni ediyor, çalışmalarında başarılar diliyoruz” dedi.

Ziyaretin kendisini memnun ettiğini ifade eden Ankara Büyükşehir Belediye Başkanımız Doç. Dr. Sayın Mustafa Tuna, Ankaragücü, Ankara’nın en önemli markalarından biridir diyerek başladığı konuşmasında,” Zor şartlar altında önemli ve başarılı işlere imza atıyorsunuz. Güçlü rakipleri geride bırakarak ilk yarıyı lider bitirmeniz tüm Ankaralıları olduğu kadar beni de sevindirdi. Ankara Büyükşehir Belediyesi olarak zirveye giden yolda şehrimizin takımına bizler de destek olmak istiyoruz. Bu anlamda bugün gerçekleştireceğimiz Büyükşehir Belediye Meclisinde meclis üyesi arkadaşlarımın da iradesiyle inşallah destek kararı alacağız” dedi.

Büyükşehir Belediye Başkanımız Sayın Doç. Dr. Mustafa Tuna konuşmasını şu sözlerle noktaladı; Bizler Belediye olarak mevcut imkânlar çerçevesinde şehrimizin takımına can suyu vermek istiyoruz. Gönül ister ki daha çok destek olalım. Ancak yükümüz ağır, imkânlarımız kısıtlı. Ben buradan tüm Ankaralılara sesleniyor ve şehrimizin takımına destek olmaya davet ediyorum.

Büyükşehir Belediye Başkanımızın destek açıklamasından sonra Başkan Tuna’ya teşekkür eden Başkanımız Mehmet Yiğiner,”Göreve seçileli kısa süre olmasına rağmen onca sorun ve problemin arasında kulübümüzü de düşünerek destek vereceğini açıklayan Sayın Başkanımıza şahsım ve camiam adına teşekkür ediyorum. Ankaragüçlü yanında olanı unutmaz.” dedi