Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, her yıl olduğu gibi 2017 yılında da çiftçilere önemli destekler sundu. Tarım ve hayvancılık alanında çiftçilere sağladığı kolaylıklar sayesinde birçok girişimciye de ekmek kapısı oldu.

Büyükşehir Belediyesi, geçtiğimiz yıl da arılı kovan dağıtımından zeytin fidanı desteğine, tarım makine tahsisinden tohum eleme hizmetine kadar birçok konuda çiftçilere destek sağladı.

4 BİN ÜCRETSİZ KOVAN DAĞITILDI

Geçtiğimiz yıl Ankara’nın 25 ilçesindeki 800 çiftçiye, ana arı ve 6 çıtalı arı olmak üzere, 4 bin ücretsiz Kafkas Anadolu ırkı arılı kovan dağıtıldı. Arı kovanlarının dışında arı keki, arı otu, arıcı fırçası, tulum, maske, çerçeve bizi, köpük, mahmuz, el demiri ve eldiven gibi çok sayıda arıcılık malzemesi dağıtımı gerçekleştiren Büyükşehir Belediyesi, bin 400 kişiye de arıcılık eğitimi verdi.

KÜÇÜKBAŞ HAYVAN DESTEĞİ DEVAM EDİYOR

Büyükşehir Belediyesi Başkent’in çevre ilçelerinde hayvancılıkla uğraşan besicilere de 3 bin anaç kıvırcık koyun ve bin 600 anaç Ankara keçisi dağıtımı gerçekleştirdi. Ankara’nın tarımsal ve hayvansal ürünlerinin tanıtımını yapmak, küçükbaş hayvancılığı geliştirmek özellikle de kırkım makinesiyle kırkım yapılmasını teşvik etmek amacıyla geçtiğimiz yıl “2.Türkiye Ulusal Kırkım Şampiyonası” düzenleyen Büyükşehir Belediyesi’ne besicilerden gelen talepler giderek artmaya başladı.

BAŞKENT’TE ZEYTİNCİLİK GELİŞİYOR

Çiftçiye eğitimden malzemeye her türlü destek sağlayan Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Dairesi Başkanlığı, Ankara’da zeytinciliği de geliştirmek için yoğun çaba harcıyor. Bu kapsamda 2017 yılında, 8 bin 800 adet Gemlik çeşidi zeytin fidanı dağıtımı yapıldı.

MOBİL MANAV ARAÇLARI

Başkent’in merkezi yerlerinde mobil manav aracı uygulaması başlatan Büyükşehir Belediyesi, bu sayede organik meyve ve sebzeyi doğrudan tarladan tüketiciye ulaştırdı.

Ankara’nın ilçelerine özgü yöresel ürünler ile tarihinin tanıtımını yapmak amacıyla 1100 adet illüstrasyon haritası çıkaran Büyükşehir Belediyesi, Başkent’e yurtiçinden ve yurtdışından gelen turistleri bilgilendirerek, şehir ekonomisine de katkı sağladı.

TOHUM ELEME HİZMETİ

Akyurt, Gölbaşı, Elmadağ, Bala, Haymana ilçelerine 5 adet tohum eleme tesisi kuran Büyükşehir Belediyesi, çiftçilere 735 ton tohum eleme hizmeti de sundu.

Ankara’nın Güdül ilçesindeki çiftçilere hizmet vermek amacıyla 1 adet silaj biçme makinesi ile 2 adet mısır tohumu ekme makinesi hediye eden Büyükşehir Belediyesi, 10 bin ton silaj paketleme hizmeti de verdi.

KÜÇÜK ÇİFTÇİLER YETİŞİYOR

Çocukların hem toprakla buluşmaları hem de çiftçilik mesleğini tanıyarak sebzelerin nasıl yetiştiğini uygulamalı öğrenmeleri amacıyla Ankara’daki 45 okul öğrencileriyle birlikte 2 bin 400 sebze fidesi ekimi yapıldı.

Gıda güvenliği ve hijyen hakkında temel bilgiler vererek doğru alışkanlıklar kazandırmak amacıyla başlatılan “Doğru Beslenmeye Birlikte Adım Atalım” projesi kapsamında 2 bin 976 veli, öğrenci ve öğretmene “gıdanı tanı, seçimini yap” konulu seminer verildi.

Bir yandan da göl ve göletleri balıklandırma çalışmalarını yürüten Büyükşehir Belediyesi, çocuklarla birlikte Kızılcahamam Üçbaş, Kırköy, Sincan Bucuk, Temelli, Çubuk Karagöl, Kızılca, Elveren ve Etimesgut Göksu’ya 3’er bin, Mamak Mavi Göl’e de 10 bin adet olmak üzere toplam 34 bin adet yavru sazan balığı bıraktı.

KADIN GİRİŞİMCİYE MANTAR SERASI

Kadın girişimciye de desteğini esirgemeyen Büyükşehir Belediyesi, kırsal bölgelerde kadın istihdamının artırılması ve üretim artışının sağlanması için 6 kadın girişimciye dünyanın en zararsız mantar türü olarak bilinen ve ticari değeri yüksek istiridye mantarı serası ve malzemesi desteği verdi.

Büyükşehir Belediyesi Kırsal Hizmetler Dairesi Başkanlığı ayrıca kırsal bölgelerde el sanatlarını geliştirmek için kadın girişimcilere ağaç işçiliği ve oymacılığı atölyeleri açtı. Bu atölyelerde köpek kulübesi, çocuklar için zeka geliştirici oyuncaklar ve arı kovanı gibi ağaç ürünleri yapmayı öğrenen 49 kursiyer geçtiğimiz yıl eğitim aldı.

TAŞ TOPLAMA HİZMETİ

Büyükşehir Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Dairesi Başkanlığı, “Tarladaki taşınızı topluyoruz” sloganıyla Başkent’in ilçe ve köylerinde çiftçilerin toprağı verimli kullanabilmesi için 1625 dekar alanda taş toplama hizmeti verdi.

Büyükşehir ayrıca yenilenebilir enerji kaynakları arasında yer alan güneş enerjisinden yararlanmak ve enerji tasarrufu sağlamak amacıyla 6 adet güneş enerjili aydınlatma direği de kurdu.

YIKAMA MAKİNESİ DE BÜYÜKŞEHİR’DEN

Sosyal belediyecilik anlayışı kapsamında Başkent’teki besicilerin sayısını artırmayı hedefleyen Büyükşehir Belediyesi, Ankara’nın tüm ilçelerinde küçükbaş hayvancılığın daha da gelişmesi ve hayvan sağlığının iyileştirilmesi amacıyla 4 mobil küçükbaş hayvan yıkama makinesi alarak besicilerin kullanımına açtı.

HER GÜN TAZE SÜT

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkentlilere kaliteli ve güvenilir çiğ süt sağlamak amacıyla 13 çiğ süt satış noktası da kurdu. Aracıları ortadan kaldırarak sütte hem tüketiciyi hem de üreticiyi korumaya yönelik açılan Sütmatik’ler sayesinde vatandaşlara ucuz ve kaliteli günlük taze süt dağıtımı yapıldı.

Ankara Büyükşehir Belediye Başkanı Doç. Dr. Mustafa Tuna’nın talimatıyla Başkent’li çiftçilere 2018 yılında da tarım ve hayvancılık alanında verilen destekler artırılarak devam edecek.