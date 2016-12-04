Büyükşehir’den Çayırhan’a madenci heykeli

Büyükşehir Belediyesi, binlerce madencinin çalıştığı Çayırhan’da maden işçilerini “Madenci” figürü ile onurlandırdı.

Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı; Dünya Madenciler Günü öncesinde Çayırhan Termik Santrali’nin önüne maden çalışanlarını temsil eden bir “Madenci” heykeli yerleştirdi.

Heykelin bulunduğu alanda meydan düzenlemesi de yapan Büyükşehir Belediyesi, ülkenin enerji ihtiyacına destek sağlayan madencileri unutmadığını da gösterdi.

İLÇELERE ESTETİK GÖRÜNÜM

Büyükşehir Belediyesi, yerel seçimlerinin ardından sorumluluk alanına dahil edilen çevre ilçelerde altyapı, yol, ekonomi yatırımlarının yanı sıra ilçelere estetik düzenlemeler de kazandırıyor.

İlçelerin yöresel özelliklerini yansıtan figürleri ilçelerin fark edilir noktalarına konumlandırmaya devam eden Büyükşehir Belediyesi, “Madenci” heykelini yerleştirildiği Çayırhan’da binlerce madencinin çalıştığı Çayırhan Linyit İşletmesi ve Çayırhan Termik Santrali bulunuyor.

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