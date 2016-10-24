Büyükşehir’den, 29 Ekim’e coşkulu kutlama

Ankara Büyükşehir Belediyesi, 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu, düzenleyeceği coşkulu Fener Alayı Korteji ile kutlayacak.

Ulus Heykeli’nden başlayacak ve 15 Temmuz Kızılay Milli İrade Meydanı’na kadar ilerleyecek kortejde binlerce vatandaş, 1 kilometre uzunluğunda Türk Bayrağı taşıyacak.

Ellerinde fenerler ve Türk bayraklarıyla ilerleyecek kortejde, büyüklere ve çocuklara onbinlerce hediye dağıtılacak, özel giydirmeli oyuncak maketli araçlar geçiş yapacak, gösteri gruplarının gösterileriyle, Başkent’te 29 Ekim coşkusu doyasıya yaşanacak.

29 Ekim akşamı saat 18.00’da Ulus Heykel’den hareket edecek kortejde, ayrıca folklor grupları gösteriler sunacak, Türk Silahlı Kuvvetleri Mehter Takımı’nın konseri de 29 Ekim Cumhuriyet Bayramı coşkusunu ikiye katlayacak.

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