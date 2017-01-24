Büyükşehir’de ilk nikah kıyıldı

Ankara Büyükşehir Belediyesi Kültür ve Sosyal İşler Dairesi Başkanlığı bünyesinde kurulan Evlendirme Şube Müdürlüğü, ilk nikahını, Sümeyye Çakar ile Kürşat Bozkurt çifti için kıydı.

İller Bankası Sosyal Tesislerinde gerçekleşen ve Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek adına Evlendirme Şube Müdürü Caner Şahin tarafından kıyılan nikahta, AK Parti Yerel Yönetim Başkan Yardımcısı Muzaffer Çakar’ın kızı Sümeyye Çakar ile Hikmet Bozkurt’un oğlu Kürşat Bozkurt, bir ömür birlikteliğe “evet” dediler.

Aralarında eski TBMM Başkanı Cemil Çiçek, Ulaştırma, Denizcilik ve Haberleşme Bakanı Ahmet Arslan, eski bakanlar Taner Yıldız ve Mehdi Eker’in de bulunduğu 10 kişinin şahitliğinde kıyılan nikah törenine, siyasiler ve kalabalık bir davetli topluluğu katıldı.

BAŞVURULAR, GENÇLİK PARKI’NA

2015 yılı Ekim ayında Büyükşehri Belediye Meclisi’nce vatandaşların nikah işlemlerinin kolaylaştırılması için alınan kararla kurulan Büyükşehir Belediyesi Evlendirme Şube Müdürlüğü’ne nikah işlemleri için başvurular; Gençlik Parkı içinde bulunan Büyükşehir Belediyesi Kültür Merkezi’ndeki Evlendirme Şube Müdürlüğü’ndenyapılabiliyor.

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