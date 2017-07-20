Ankara Büyükşehir Belediyesi’nin, Rüzgarlı bölgesindeki caddelerde otopark kaosunu bitirmek amacıyla başlattığı “ANPARK” yol boyu otopark uygulamasıyla ilgili olarak, Büyükşehir Zabıtası ve BELTAŞ yetkilileri, esnafla bir araya gelerek bilgilendirmede bulundu.

Rüzgarlı esnafının bir araya gelerek kurduğu Tesisat İnşaat Sanayi Malzemecileri Derneği’ni (TİMKODER) ziyaret eden Büyükşehir Belediyesi Zabıta Daire Başkanı Abdurrahman Karabudak ve BELTAŞ Genel Müdürü Coşkun Özdemir, yeni yol boyu otopark uygulaması hakkında, TİMKODER Başkan Yardımcısı Yunus Altun ve yönetim kurulu üyelerine bilgi verdi.

Zabıta Daire Başkanı Karabudak, kuralsızlığın çok büyük problemler doğurduğunu belirterek, “Elimizdeki cihazlarımız çok özel, burada görevlinin girdiği plaka numarası direkt sistemden ağa düşecek ve takip edeceğiz. Amacımız para kazanmak değil, kaosu önleyerek vatandaşa hizmet etmek” dedi.

Rüzgarlı’da göreve başlayan BELTAŞ otopark görevlilerinin özel olarak seçildiğini ve işe alınmadan önce de “Halkla ilişkiler” ve “Stres yönetimi” gibi konularda eğitildiklerini bildiren Karabudak, “Bu personel, Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı BELTAŞ personelidir. Bölgedeki otopark sorununu, Büyükşehir Belediyemizin şirketi olan BELTAŞ’la profesyonel bir şekilde çözüme kavuşturmak istedik” diye konuştu.

“AMACIMIZ, KISA SÜRELİ PARK SORUNUNU ÇÖZMEK”

Karabudak, Rüzgarlı bölgesinde öncelikli amaçlarının, kısa süreli park sorununu çözmek olduğunu kaydederek,“ Uzun park edecekleri katlı otoparka, kısa park edecekleri de yol boyu otoparklara yönlendirmek amacındayız. Dükkanınızın önüne malzemeniz gelecek, müşterileriniz gelecek. Ama parklardan, dükkanınızın önünü kullanamıyorsunuz. Biz bundan sonra diyoruz ki; ‘Esnafımız, dükkan önlerini çok iyi kullansın, ANPARK olarak kendi elemanlarımızı çalıştırarak, doğru düzgün otopark yapılsın” şeklinde konuştu.

“ESNAFIN YANINDAYIZ”

Rüzgarlı’da genel kararı bozamayacaklarını, ancak TİMKODER ile birlikte planlama yapabileceklerinin altını çizen Karabudak, şöyle devam etti:

“Ama burada esnafla ilgili farklı bir çözüm planlamamız var. Bu planlamayı, TİMKODER’le beraber yapacağız. Yaşam kalitesi artarsa, size müşteri gelir, trafik aksamaz, kavgalar olmaz. Büyükşehir olarak esnafın yanındayız. Burada asayiş konusunda da avantajlarınız olacak. Bizim döşediğimiz kameralarla takip edilecek. ”

TİMKODER’E GÜVENCE: “ESNAFA KABA DAVRANANA, GEREĞİNİ YAPARIZ”

Toplantının sonunda TİMKODER üyeleri, Karabudak’tan, otopark görevlilerinin vatandaşla diyaloğunun önemine dikkat çekerek, personelin halkla ilişkiler alanında iyi eğitim almış olmaları gerektiğini söyledi. Karabudak da “Bir görevlimiz, esnafa veya vatandaşa kaba davranırsa, BELTAŞ Denetim Amirliği ve idarecilerimizin takibiyle gereğini yaparız” dedi.

Başkan Karabudak, esnafa bilgilendirme broşürleri dağıttıklarını da belirtti.