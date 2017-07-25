Ankara Büyükşehir Belediyesi ,geçtiğimiz yıl elektrik kontağından çıkan yangında kullanılamaz hale gelen, Nallıhan’daki tarihi Karaköy Camii’ni (Aşağı Mahalle) yeniden yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı ekipleri, Nallıhan’ın Karaköy Mahallesi’nde bulunan ve 4 Mayıs 2016 tarihinde çıkan yangında tamamen yanan 110 yıllık Aşağı Mahalle Camisi’ni yeniden ayağa kaldırmak ve ibadete açmak için tadilat ve restorasyon çalışmalarına başladı.

Yangın sonrasında sadece dört duvarı ayakta kalan, yeşillikler içindeki tarihi camide cephe temizliği ve çevre kotları düzenleme çalışmalarına başlayan Büyükşehir ekipleri, cami temelinde de yalıtım amaçlı “bohçalama” çalışması yapıyor.

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, caminin taş duvarlarının üstüne tuğla duvar örülerek yükseltildiğini kaydederken, amaçlarının tarihi camiyi aslına uygun bir şekilde restore etmek ve eski görselliğini ve sağlamlığını kazandırmak olduğunu dile getirdiler.

-1911 YILINDA YAPILMIŞTI

Nallıhan’ın Karaköy Mahallesinde bulunan tarihi Aşağı Mahalle Camisi, gece saat 03.00 sıralarında çıkan yangın sonucu tamamen yanarak kullanılamaz hale gelmişti. Yangında,caminin ahşap kısımları tamamen yanmıştı. Yangına, prize takılı şarjlı lambanın yol açtığı belirlenmişti.

1911 yılında yaptırılan tarihi caminin duvarları kesme sarı taş, tavanları, şerefeye çıkan merdivenleri, son cemaat yerleri ve kadınlar mahfili ahşaptı ve tavan süslemelerinde de ahşap oymacılığının en güzel örnekleri bulunmaktaydı.