Büyükşehir, mekanları, ışıklarla güzelleştiriyor

Ankara kent merkezinde çok sayıda cephe aydınlatma uygulamasıyla binalara estetik görünüm katan Büyükşehir Belediyesi, çevre ilçelerde de sürdürdüğü çalışmalar kapsamında, Nallıhan, Beypazarı, Çubuk ve Şereflikoçhisar’da tarihi ve turistik mekanlar ile camileri ışıklandırıyor.

Büyükşehir Belediyesi’nin aydınlatma projelerini hayata geçiren Kent Estetiği Dairesi Başkanlığı, son olarak Nallıhan’da Nasuhpaşa Su Deposu Camii, Beypazarı’nda Fatih Camii, Çubuk’ta Bekir Ağalar Konağı ve Kültür Merkezi ile Şereflikoçhisar’da Belediye’nin tarihi hizmet binasını aydınlattı.

Başkent’te pek çok simge, tarihi yapı, kamu kurumu, park ve altgeçitleri aydınlatarak görsel güzellik kazandıran Büyükşehir Belediyesi’nin aydınlatma projeleri, Uluslararası Şehir Aydınlatma Birliği (LUCI) tarafından, 2014 yılında Hırvatistan’ın Dubrovnik kentinde düzenlenen “city.people.light 2014” adlı uluslararası aydınlatma projeleri yarışmasında birinci seçilmişti.

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