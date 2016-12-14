Büyükşehir, evsizlerin cankurtaranı

Ankara Büyükşehir Belediyesi, Başkent’te dondurucu soğuklara karşı yaşam mücadelesi veren ve sokaklarda yaşamak zorunda kalan evsizlere, yıllardır sıcak bir yuva imkânı sağlıyor.

Gece hava sıcaklığının -10’ara kadar düşmesinin beklendiği bugünlerde, sokakta yaşamlarını sürdürmek zorunda olan evsizlere, Büyükşehir Belediyesi, kış mevsimi boyunca Ulus’taki Barınma Evi’nde sıcak mekan tahsis ediyor. Bir otel konforunda barınma imkânı bulan evsizler, böylelikle dondurucu soğuklarda adeta hayata yeniden tutunuyor.

Belediye yetkilileri, vatandaşlar tarafından kendilerine yerleri bildirilen evsizleri bulundukları yerden alarak, Barınma Evi’ne yerleştiriyor.

Çeşitli nedenlerden dolayı sokakta yaşamak zorunda kalan evsizlere, günde 3 öğün yemek veriliyor, sağlık kontrolleri yapılıp giyecek yardımında da bulunuluyor. Böylece evsizlerin dondurucu soğuğa karşı korunmalarına imkân sağlanıyor.

BAŞKAN GÖKÇEK: “153 MAVİ MASA’YA HABER VERİN”

Büyükşehir Belediyesi yetkilileri, sokakta yaşayan evsizlerin soğuktan donmamaları için Başkentlileri, “153 Mavi Masa” hattına ihbarda bulunmaya çağırdı.

Büyükşehir’in internet sitesinden de duyurulan konuyla ilgili olarak, Büyükşehir Belediye Başkanı Melih Gökçek de Twitter’dan sık sık vatandaşları bu konuda duyarlı davranmaya ve ALO 153’e ihbarda bulunmaya çağırıyor.

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