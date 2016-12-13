Büyükşehir Belediyesi’ne sendika temsilciliği açıldı

Büyükşehir Belediyesi bünyesindeki bazı daire başkanlıkları ve şirket personellerinin üyesi olduğu HAK-İŞ Konfederasyonu’na bağlı Öz Taşıma İş Sendikası, Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası içerisinde temsilcilik bürosu açıldı.

Öz Taşıma İş Sendikası’nın temsilcilik bürosunun Büyükşehir Belediyesi Hizmet Binası’ndaki açılışa, Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Asım Balcı, Sosyal Hizmetler Dairesi Başkanı Adnan Şeker, Destek Hizmetler Dairesi Başkanı Levent Karaca, EGO Genel Müdür Yardımcısı Mahmut Emirdoğan, Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ve sendika temsilcileri katıldı.

Genel Sekreter Asım Balcı, açılış sonrası yaptığı konuşmada, “burada bütün arkadaşlarımız için faydalı işler yapalım. Güzel bir ofis olmuş, Allah hayırlı uğurlu etsin” dedi.

Öz Taşıma İş Sendikası Genel Başkanı Mustafa Toruntay ise “buraya açmış olduğumuz baş temsilciliğimizle var olan sıkıntı yada problemleri uygun saatlerde anlatabilsinler.

Ayrıca gıda doğum eğitim gibi yardımlarımız var bu yardımları sahiplerine ulaştırmakta sıkıntı çekiyorduk. Bu büro sayesinde sorunları çözeceğiz.

Önümüzdeki hafta itibariyle 2017 yılı ile alakalı toplu sözleşme taslağımızı hazırladık ve sonra bismillah deyip başlayacağız.” diye konuştu.

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