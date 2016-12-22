Büyükşehir Ankara’yı “ballandırıyor”

Büyükşehir Belediyesi, Ankara’da kırsal bölgelerde arıcılığı teşvik etmek amacıyla ilk kez bu yıl başlattığı kovan dağıtımı uygulamasına, gelecek yıl da devam edecek. 2016’da 6 bin kovan dağıtan Büyükşehir, 2017’de 4 bin arı kovanı daha dağıtacak.

Kırsal Hizmetler ve Jeotermal Kaynaklar Daire Başkanı Özgür Güven, bu kapsamda ilçe belediyelerine form göndererek, vatandaşlardan başvuru taleplerini toplamaya başladıklarını ve başvuruların 16 Ocak’a kadar devam edeceğini söyledi. Güven, şöyle devam etti:

“Çalışmalarımıza başladığımız ilk günden itibaren tarım, hayvancılık, balıkçılık, arıcılık gibi kırsal ekonomiyi canlandıracak projelerimizi hayata geçirdik. Arıcılıkta da desteklerimize devam edeceğiz. Boş olarak dağıtılacak kovanları almaya hak kazanan arıcılar, kovanları oğullarla dolduracak ve biz onlardan geri alacağız. Aldığımız oğullu kovanları da tekrar başka arıcılara dağıtacağız.”

PROJEDEN 18 KIRSAL İLÇE YARARLANACAK

Dağıtımların, Ayaş,Akyurt,Bala,Beypazarı,Çamlıdere,Çubuk,Elmadağ,Evren, Gölbaşı,Güdül,Haymana,Kalecik,Kazan,Kızılcahamam,Nallıhan,Polatlı,Pursaklar ve Şereflikoçhisar’da yapılacağını bildiren Daire Başkanı Güven, projeden yararlanmak için gereken şartlar hakkında da şu bilgileri verdi:

“En az okuryazar seviyesinde diploma sahibi olmak, Arıcılar Birliği üyesi olmamak, İdaremizden daha önce arı kovanı almamış olmak, Başvurduğu ilçede en az 1 (bir) yıldır ikamet ediyor olmak,kamu personeli olmamak (muhtarlar başvurabilir), aynı haneden birden fazla kişi başvurmamış olmak.”

Başvuruda bulunmak için de şu belgeler isteniyor:

“Nüfus cüzdanı fotokopisi, başvurduğu ilçede en az 1 yıldır ikamet ettiğini gösterir belge, SGK hizmet döküm belgesi (kamu personeli olmadığını gösterir belge), arıcılık sertifikası, arıcılık yapılacak uygun bir arazi beyan belgesi.”

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