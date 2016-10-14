Büyükelçi atamaları Resmi Gazete’de

Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde Daimi Temsilcisi İzzet Selim Yenel, merkeze alınırken, Yenel’den boşalan koltuğa Türkiye’nin Bağdat Büyükelçisi Faruk Kaymakçı atandı.
Bazı büyükelçilerin merkeze alınması, bazı büyükelçiliklere de atama yapılmasına ilişkin karar, Resmi Gazete’nin bugünkü sayısında yayımlandı.
Dışişleri Bakanlığının 23 Ağustos’taki yazısı üzerine, Büyükelçi ve Türkiye’nin Avrupa Birliği nezdinde Daimi Temsilcisi İzzet Selim Yenel, Türkiye’nin Küba Büyükelçisi Hasan Servet Ökten, Lüksemburg Büyükelçisi Salim Levent Şahinkaya, Rusya Büyükelçisi Ümit Yardım, Özbekistan Büyükelçisi Namık Güner Erpul, Slovenya Büyükelçisi Serra Kaleli ile Eritre Büyükelçisi Fırat Sunel merkeze alındı.
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