Büyükakçay, WTA turnuvasına birinci turda veda etti

Dünya sıralamasının 6. basamağındaki İspanyol Garbine Muguruza’ya mağlup olan Çağla Büyükakçay, Avusturya’nın Linz kentinde katıldığı WTA turnuvasına birinci turda veda etti.

Bu haftaki mücadelesini Avusturya’nın Linz şehrindeki WTA turnuvasında veren Çağla Büyükakçay, açılış turunda karşı karşıya geldiği dünya 6 numarası Garbine Muguruza’ya yenildi. 27 yaşındaki milli tenisçi, sergilediği başa baş mücadeleye rağmen organizasyonda 1 numaralı seribaşı olarak raket sallayan İspanyol rakibine 6-4, 6-4’lük setlerle kaybetti.

Büyükakçay, ilk seti son anlara dek dengede götürse de dokuzuncu oyunda servis kıran Muguruza 6-4’e ulaşmasını bildi. Sezonun ikinci Grand Slam turnuvası Fransa Açık’ta mutlu sona ulaşan Muguruza, ikinci setin hemen başında servis avantajını eline geçirdi.

Çağla, kaptırdığı break’i geri almak için büyük bir uğraş verse de amacına ulaşamadı ve 1 saat 38 dakika sonunda korttan mağlup ayrıldı.

Klasmanın 69. basamağındaki Çağla Büyükakçay, önümüzdeki hafta Rusya’nın başkenti Moskova’da katılacağı WTA turnuvasının ardından sezonu noktalayacak.

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