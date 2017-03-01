Büyükakçay Ozaki engelini aşamadı

Milli tenisçi Çağla Büyükakçay, 8 numaralı seribaşı olarak katıldığı Malezya Açık WTA turnuvasında açılış turunda kozlarını paylaştığı Japon rakibi Risa Ozaki’ye 2 saat 21 dakika sonunda 6-2, 3-6, 6-4 yenilerek elendi.
Malezya’nın başkenti Kuala Lumpur’daki organizasyonda 2014 ve 2016’da çeyrek final oynayan Büyükakçay, ilk seti 6-2 kaybetmesine rağmen ikinci seti 6-3 alarak maçı final setine taşımayı başardı.
Ancak finalde, aynı başarılı oyununu sürdüremeyen Ayla, seti 6-4’le rakibine verdi. Bu sonuçla Ozaki adını son 16’ya yazdırdı.