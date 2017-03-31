Dolduruşa gelmenin faturası ağırdır… Aslında başkasının yararına olacak bir şey için çalışmak zorunda bırakır adamı…

…Ve dolduruşa getirenler daima “kurnaz”, getirilenler ise “kendini kurnaz sanan ve sonuçta safdiller” olur…

Türk toplumunda, durumun tehlikeleri anlatmak amacıyla üretilmiş “dolmuşa binmiyoruz anam” diye bir tekerleme bile var…

Kimin aklına gelirdi Türk dış politikasının “yok mu beni dolduruşa getirecek olan” diye bağıran kişilerin eline geçeceği..? Ya; hayali bir Stratejik Derinlik peşine düşüp, “her dolmuşa el kaldıranların” yaptığı hataların; “dışişleri bürokrasinin monşerlerden(!) ayıklanması” olarak sunulması..?

Tamam, dış politika konusunda biraz uyanmış gibi görünüyor iktidar… Ama ne yazık ki, hala dışişleri teşkilatında onlara yardımcı olacak deyimli uzmanlar yok… Buna en son Barzani’nin Türkiye ziyareti sırasında yaşanan bayrak skandalında tanık olduk…

Bir fırsattı bu Barzani için… Referandumda “evet” tezini desteklediğini söyleyip, bir parmak bal da çalmıştı ağızlara… Hemen peşinden Kerkük’teki bayrak krizi geldi… Ne yazık ki, şaşıranlar yalnızca Türk dış politikasını yönetenler oldu…

Bu arada Barzani, Birleşmiş Milletler Genel Sekreteri Antonio Guterres ve beraberindeki heyeti, Erbil kentindeki Başkanlık Konutu’nda kabul etti… Görüşmede ele alınan en önemli konu, IKBY’nin kaderini tayin edecek “bağımsızlık referandumu” oldu…

KDP Başkan Yardımcısı Hemin Hewrami, Barzani’nin BM Genel Sekreterine, “Bizden duymanızı istiyorum, en yakın zamanda referandum yapacağız. Bu isteğimizi anlayışla karşılamanız bizi mutlu eder” dediğini söyledi…

“Tek çözümün Bağdat’la dostane ve anlaşmalı bir boşanma olduğunu” da söyleyen Barzani, Erbil’e ziyaretlerinden dolayı BM Genel Sekreteri Guterres ve beraberindeki heyete teşekkür etmeyi de ihmal etmedi tabii…

Merak ettiğim ilk şey, Bağdat’la dostane ve anlaşmalı bir boşanmanın nasıl mümkün olabileceği… Barzani’nin bile böyle bir olasılığa ihtimal vermediği, BM’yi peşin peşin kendi tarafına çekmeye yönelik sözlerinden belli zaten…

Merak ettiğim ve asıl önemli olan ikinci şey ise Türkiye’nin bunu “Irak’ın iç meselesi” olarak değerlendirerek sessiz kalmayı seçip seçmeyeceği…

Irak topraklarında kurulacak bir Kürt Devleti’nin ne anlama geleceği belli…

İlk hedef Türkiye’nin o çok karşı çıktığı Kürt Koridoru’nun kurulması ve Akdeniz’e ulaşmak… Sonra sıra Kuzey Kürdistan’a gelecek… Hani şu Barzani’ni TV’si tarafından her akşam hava durumu raporuyla karışık gösterilen ve sınırları Sivas’a kadar uzanan Kuzey Kürdistan’a…

Hedefleri Türkiye’yi parçalamak olanlar çok mutludur artık…

Bu ülkemizin nereye gideceği belli olamayan bir maceraya sürüklenmesi olur… Kanlı ve sonucu üst akıl tarafından belirlenmiş olan bu maceranın adı topyekûn savaştır… Analar ağlamasın sloganıyla çıkılan yolun bizi getirdiği nokta budur ne yazık ki..!

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