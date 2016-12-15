Bütçe maratonu bitiyor, Anayasa maratonu başlıyor

TBMM Genel Kurul’da, 2017 Mali Yılı Bütçe görüşmeleri bugün tamamlandı. Bugün ise bütçe üzerinde son görüşmeler yapılacak. Liderlerin de konuşacağı bütçe görüşmeleri tamamlanacak. 20 Aralık Salı günü ise anayasa değişikliği TBMM Anayasa Komisyonu’nda başlıyor.

TBMM Genel Kurulu’nda, 5 Aralık Pazartesi günü başlayan bütçe maratonu bugün bütçe üzerinde son görüşmelerle tamamlanacak.

LİDERLER KONUŞACAK

Bugün, bütçenin tümü üzerinde son görüşmeler yapılacak. Liderlerin de konuşacağı bütçenin son gününde Hükümet adına Başbakan Binali Yıldırım, 2017 Mali Yılı Bütçesi ile Türkiye’nin iç ve dış gelişmelerde Hükümetin izlediği politikalara yönelik muhalefetten gelen eleştirilere yanıt verecek.

CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ve MHP lideri Devlet Bahçeli’nin de konuşacağı bütçe görüşmelerinin gündemini başkanlık sistemi ile ilgili anayasa değişikliğinin olması bekleniyor.

ANAYASA MARATONU ANAYASA KOMİSYONU’NDA BAŞLIYOR

Bütçe görüşmelerinin ardından, bu kez anayasa maratonu başlıyor. MHP’nin desteği ile AK Partili milletvekillerinin imzası ile Meclis’e sunulan 21 maddelik anayasa değişikliği paketi nin, 20 Aralık Salı günü TBMM Anayasa Komisyonu’nda görüşmelerine başlanacak. CHP ve HDP’nin karşı çıktığı, MHP’nin destek verdiği, AK Parti’nin anayasa değişikliği teklifinin görüşmelerinin sert tartışmalar arasında geçmesi bekleniyor.

AK PARTİ TAKVİMİ HIZLANDIRDI

AK Parti anayasa değişikliği ile ilgili Meclis takvimini hızlandırdı. Değişikliğin komisyon görüşmelerini bir hafta olarak planlayan AK Parti yönetimi 3 Ocak’ta ise Genel Kurul’da görüşmeyi planlıyor.

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