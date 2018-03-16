CHP Ekonomiden Sorumlu Genel Başkan Yardımcısı Aykut Erdoğdu, 2018 bütçesinde faiz dışı dengenin bozulduğunun görüldüğünü belirterek, “Bu durum AKP’nin bütçede dikiş tutturamadığını gösteriyor. 2019 yılında göreve geldiğimizde yapacağımız ilk iş gerçek anlamda bir bütçe disiplini sağlamak olacak” dedi.

Bütçede faiz ödemelerinin payını azaltmakla övünen AKP hükümetinin 2017 yılında borçlanma limitini aştığını ve bütçe hakkını gasp ederek torba yasayla bütçede öngörülenden fazla borçlandığını hatırlatan Erdoğdu şöyle devam etti:

“Bu durum Türkiye’de faizlerin daha da yukarı çıkmasına neden olmuştu. 2018 bütçesinde 696 milyar TL’lik gelire karşın 762 milyar TL’lik gider öngörülürken, faiz dışı dengenin iyice bozulduğu fark ediliyor. 2018 yılı bütçe hedefi 5,8 milyar TL faiz dışı fazla verilmesi. Hedeflerinin tutması halinde bile hükümet 2009 bütçesinden sonraki en düşük faiz dışı fazlayı vermiş olacak. Orta Vadeli Programda (OVP) 2019 ve 2020 yıllarında da GSYH’nin yüzde 1’inden daha az faiz dışı fazla vermeyi hedeflediğini beyan eden hükümet, hedeflerinden kısmen şaşması durumunda faiz ödemelerini gerçekleştirmek için yüksek faizle yeni borç almak, yani borcu borçla çevirmek, ya da vatandaşın sırtına daha fazla vergi yükü bindirmek seçenekleri ile karşı karşıya kalacak.”

GELECEĞİMİZ FAİZE BOĞULUYOR

AKP Hükümetinin kamu gelirlerini popülist politikalar izleyerek toplamadığını ifade eden Erdoğdu, “Kamuoyuna pembe tablolar çizen hükümet, kamu gelirlerini toplamıyor Birilerinden vergi ve diğer kamu alacaklarını tahsil etmeyip onlara kıyak çeken AKP; bütçe açığının faizle borçlanarak kapatılmasının bedelini de vatandaşa ödetiyor. Toplumun bir kesiminden toplanmayan vergi ve diğer gelirlerin yarattığı açık borçla kapatılıyor. AKP piyasayı ürkütmeden günü kurtarırken, geleceğimizi faize boğuyor” diye konuştu.

Erdoğdu, 2009 yılında tahsil edilmeyen toplam bütçe gelirlerinin, neredeyse faiz ödemesine ulaştığına dikkat çekerek, şu görüşleri dile getirdi:

“Yani, 2009’da bütçede tahakkuk etmiş gelirler tahsil edilmiş olsaydı, faiz yükü bir sonraki yıla devrolmayacaktı. 2011 yılına geldiğimizde ise, tahsil edilmeyen gelirler faiz giderinin iki katına çıktı. Oysa tahsil edilmeyen vergiler faizi karşılayabilirdi. 2017 yılında ise tahakkuk etmiş kamu gelirlerinden 322 milyarı tahsil edilmedi. Açığı kapatmak için yapılan kamu borçlanmasının maliyeti ise 56 milyar oldu. Halbuki sadece tahsil edilmeyen KDV, bu faizi karşılıyordu.”

TAHSİLAT SÜREKLİ DÜŞÜYOR

2006 yılında yüzde 86 olan bütçe gelirleri tahakkuk tahsilat oranının, 2017’de yüzde 65’e, 2006’da yüzde 91 olan vergi gelirleri tahakkuk tahsilat oranının 2017’de yüzde 80’e düştüğüne dikkat çeken Erdoğdu, KDV’de ise 2006’da yüzde 81 olan tahakkuk tahsilat oranının 2017’de yüzde 49’a düştüğünü bildirerek açıklamasını şöyle tamamladı:

“Faiz ödemelerinde kaynak olarak kullanılan faiz dışı fazla da eriyor. Tahsil edilmeyen gelirlerin açığını kapatmak için faizle borçlandırılan devlet, bundan sonra faiz borçları için de borçlanmak durumunda kalacak. Türkiye’nin borç faizi için borçlanmak, yani borcu borçla çevirmek durumunda kalması an meselesi. Muhtemelen 2018 bitmeden AKP, Türkiye’yi bu duruma düşürecek. CHP olarak 2019 yılında yapacağımız ilk iş gerçek anlamda bir bütçe disiplini sağlamak olacak. Vergi reformu ile bir yandan etkin vergi sistemi kurarken diğer yandan gelir dağılımı adaletini inşa etmeye çalışacağız. Yapacağımız harcama reformu ile hizmetlerde aksama olmadan önemli miktarda tasarruf edebiliriz. Gelirleri artırılmış harcamaları düşürülmüş ve mümkün olan en yüksek oranda faiz dışı fazla vererek AKP’nin borçlarını kapatacağız.”