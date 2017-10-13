Protez ve İmplantoloji Uzmanı Dr.İlker Arslan, “Hatalı yapılan diş temizleme işlemleri, yanlış beslenme alışkanlıkları, diş sıkma, diş gıcırdatma ve strese bağlı durumların yarattığı diş hassasiyeti kış aylarındaki ani ısı değişimleri ile birlikte artış gösterebilir.” dedi.

Özellikle kış aylarında ani ısı değişimlerine bağlı olarak ya da mevcut bir rahatsızlık nedeniyle burun tıkanıklıkları şikayetlerinde artış görülebilir. Ayrıca üst solunum yolu enfeksiyonları da burun tıkanıklığı ile beraber ağız solunumuna neden olabilir ve buna bağlı ağız kuruluğu görülebilir. Burun solunumu yapamayan kişilerde havadaki mikroorganizmalar kolaylıkla ağza ulaştığından diş çürükleri ve diş eti problemleri ortaya çıkabilir.

Soğuk havalar ve kişisel ya da çevresel faktörlerin etkisi ile dişlerde sızlama, hassasiyet gibi problemler ortaya çıktığı takdirde vakit kaybetmeden diş doktoruna gidilmelidir uyarısında bulunan Dent Suadiye Ağız ve Diş Sağlığı Polikliniği Protez ve İmplantoloji Uzmanı Diş Hekimi İlker Arslan , bu süre zarfında doğrudan soğuk havaya da maruz kalınmaması gerektiğini belirtti.

Grip, nezle, üşütme gibi nedenlerle burun tıkanıklıkları olması, ağızdan nefes alıp vermeyi gerektirir.

Ağızdan nefes alıp vermek ise diş sağlığı açısından oldukça zararlıdır. Burundaki bazı mekanizmalar, nefes alıp verme sırasında havadaki tozların, zararlı pek çok maddenin, mikroorganizmaların solunum yoluyla ağıza gitmelerini engeller. Burnun tıkalı olması, bu mikropların direkt ağıza ulaşması demektir. İşte bu durum diş çürüklerini ve dişeti hastalıklarını hızlandırır ya da başlatır.

Özellikle kış aylarında, çok soğuk havalarda burun tıkanıklıklarını gidermek için bulunduğunu ortamı nemli tutmak, soğuk ortamlarda çok fazla kalmamaya dikkat etmek, klima gibi direkt sıcak üfleyen cihazlarda ağız ve burun kuruluğu yaptığı için uzak kalmaya dikkat etmek gerekir.