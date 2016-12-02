Burun tıkanıklığı kalp hastalıklarına neden olabilir

Burun tıkanıklığı, basit bir rahatsızlık gibi görünse de hem kişinin yaşam kalitesini etkiliyor hem de birçok hastalığa neden olabiliyor.

Özellikle uyku sırasında büyük problem yaratan burun tıkanıklığı sebebiyle hastalarda horlama, kilo alımı ve uykuda nefes durması görülebiliyor.

Ayrıca hastalarda oksijenlenmenin bozulması yaşandığı için ilerleyen dönemlerde önemli kalp rahatsızlıkları da ortaya çıkabiliyor. Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, özellikle sık sık boğaz enfeksiyonu geçiren kişilerin mutlaka detaylı bir burun muayenesi yaptırması gerektiğinin altını çiziyor.

Kış mevsimiyle birlikte üst solunum yolu enfeksiyonları da daha sık görülüyor. Boğaz enfeksiyonu, nezle, grip şikayetleriyle doktora başvuran hastalarda, kulak-burun-boğaz muayenesi sırasında burun tıkanıklığına neden olan kıkırdak eğriliği veya burun etlerinde büyüme gibi durumlara rastlanıyor. Kış aylarında sıklıkla görülen burun tıkanıklığı, özellikle gece uyurken yaşanılan nefes almadaki güçlük nedeniyle yaşam kalitesini düşürüyor.

Ayrıca burun tıkanıklığı koku almada bozukluk, nefes alamama ve buna bağlı ortaya çıkan uykusuzluk, ağız kuruluğu, yorgunluk, halsizlik ve baş ağrısı gibi şikayetlerle de kendini gösteriyor. Çoğu hastanın burun tıkanıklığından doktor muayenesi sonucunda haberdar olduğuna dikkat çeken Medical Park Bahçelievler Hastanesi Kulak Burun Boğaz Uzmanı Yrd. Doç. Dr. Denizhan Dizdar, burun tıkanıklığının yol açtığı problemleri ve tedavisini şöyle anlatıyor:

ESAS PROBLEM UYKUDA BAŞLIYOR

İnsanoğlu normal şartlarda burundan nefes almaya programlanmıştır. Gündüzleri burundan nefes almaya çalışırız, ağzımızı açsak bile bu durumun farkına varmayabiliriz. Ancak burunla ilgili esas problem uyku sırasında ortaya çıkar.

Burun tıkanıklığı olan hastalarda uykunun ilerleyen safhalarında kas tonusunun da (dinlenme esnasında kastaki gerilim) düşmesiyle nefesi istenen yoğunlukta alabilmek ve vakum etkisini yaratabilmek için ağız açılır. Bunun sonucu olarak önce sesli nefes alma, daha sonra yavaş yavaş horlama ve ilerleyen zamanlarda ise kilo alımı ve yaşa da bağlı olarak uykuda nefes durması denilen durum meydana gelir.

KALP HASTALIKLARINA NEDEN OLABİLİR

Burun tıkanıklığı basit bir rahatsızlık olarak algılanmaması gerekir çünkü birçok hastalığa yol açabilir. Burun tıkanıklığı yaşayan hastalarda oksijenlenmenin bozulması nedeniyle kalbe de yük biner. Bu süreç uzun sürerse ilerleyen dönemlerde kalple ilgili (kalpte büyüme, hipertansiyon) hastalıklar ortaya çıkabilir.

Ayrıca burun tıkanıklığı olan hastalarda kulakta sıvı toplanması, orta kulak enfeksiyonları gibi problemler daha sık gözlemlenir. Grip çok kolay bulaşabilen bir enfeksiyondur. Mevcut burun tıkanıklığının üzerine grip eklenirse, burun tıkanıklığı çok daha sıkıntılı bir hale gelir.

Bu hastalarda gribal enfeksiyonları iyileşme süresi uzar, üzerine çok kolay bir şekilde sinüzit problemi de eklenebilir. Hastanın öksürük gibi yakınmaları normalden daha uzun sürer, uyku kalitesi bozulur. Özellikle anatomik burun tıkanıklığı olan hastaların gribal enfeksiyonları daha rahat atlamaları için anatomik sorunun çözülmesinde fayda vardır.

BURUN MUAYENESİ YAPTIRMAK ŞART

Burun tıkanıklığının yarattığı en büyük problemlerden biri de hastalara yaşattığı konfor bozukluğudur. Bu durumun bir sonucu olarak hasta ağzı açık uyuduğu için ağız kuruması ve sabahların kalkıldığında boğaz ağrısı yaşayabilir, boğazında kötü bir tat oluşabilir.

Yine ağız mukozasının kurumasına bağlı olarak ağzı döşeyen epitel bozulduğu ve koruma özelliği azaldığı için bakteriyel ve viral enfeksiyonlar boğaza daha kolay yerleşir.

Bu sebeple sık sık boğaz enfeksiyonu geçiren, boğaz ağrısıyla doktora girmekten yorulan kişilerin mutlaka detaylı bir burun muayenesi yaptırmaları gerekir.

Bu kişilerde fark etmedikleri bir kıkırdak eğriliği olabilir. Burunda kemik eğriliği ve burun etindeki büyümeler ortalama 40-50 dakika süren operasyonlarla düzeltilebilir. Bunun sonucunda uyku kalitesi ve boğaz enfeksiyonlarında azalma da gözlenmektedir.

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