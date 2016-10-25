Burun Estetiği – İşler yolunda gitmezse

Burun estetiği en fazla tercih edilen estetik müdahalelerin başında geliyor. Burun estetiğine karar vermek, doğru estetik cerrahı bulmak bu işin yarısı fakat bazen işler yolunda gitmeyebiliyor, revizyon burun estetiğine ihtiyaç duyulabiliyor

Estetik Plastik ve Rekonstrüktif Cerrahi Uzmanı Op. Dr. Bülent Cihantimur revizyon burun estetiği hakkında bilgiler verdi:” Sekonder rinoplasti yani revizyon burun estetiği, bir önceki rinoplasti sonrası burnun formunu ve / veya burun fonksiyonunu değiştirmeye yarayan düzeltici burun ameliyatlarıdır. Hastanın burunda operasyon sonrası bazı estetik sorunlar veya sağlık açısından sorunlar ortaya çıkmıştır. Hasta nefes alma sorunu yaşıyordur, çökme olmuştur, yamuk olmuştur, formu yüze uymamıştır, erkek hasta ise, yüzüne, cinsiyetine uymayan bir kadın burnu yapılmıştır… Kısaca hasta durumdan hoşnut değildir. Tüm bu sorunların nedeni yanlış veya eksik yapılmış cerrahi manevralar yüzündendir. Bazı durumlarda da burna operasyon sonrası kaza veya farklı sebeplerden dolayı darbe alınmıştır ve yine formunda sorun oluşmuştur.

Zor bir operasyondur

“Bana revizyon burun estetiği olmak isteyen çok fazla hasta gelir ve ilk cümlem hep şu olur: Revizyon burun estetiği birinci cerrahiden çok daha fazla karmaşık ve zor bir operasyondur. İşte bu sebeple estetik cerrahın bu konuda uzmanlaşmış olması şarttır. Revizyon burun estetiği cerrahisinde deneyimli bir cerrah aynı zamanda hastanın endişelerini de giderecek, olacakları, yapılabilecekleri anlatacak ve hatta hastanın olağanüstü beklentiler ve hayaller içerisine girmesini de engelleyecektir. Çoğunlukla bir başka cerraha burun estetiği olmuş ve bunun için bana gelen hastalarım şu şikayetleri dile getirirler.

Burun hava yolu tıkanıklığım var, rahat nefes alamıyorum. Kıkırdak ya da burun kemiğimde çökme oldu. Burnum yapay gözüküyor, doğal değil. Burnum asimetrik oldu. Burun sırtımda hala köprü var. Burnum çok kadınsı ama ben erkek burnu istiyorum. Eksik şekillendirme var yani estetik olarak yeterli değil. Aşırı veya yetersiz burun ucu şekillendirmesi var. İz var… gibi. “ açıklamasında bulunan Op. Dr. Bülent Cihantimur:” Bu sorunların herhangi birisine sahipseniz, her şeyden evvel, bu durumdan dolayı hoşnutsuzluk yaşıyor ve kafayı takıyorsanız, revizyon burun estetiği yaptırabilirsiniz” dedi.

Revizyon burun estetiği profesyonellik ister

“Revizyon burun estetiği için gerekli değişiklikleri “kapalı” ya da “açık” yaklaşımla çözümleyebiliriz. Tipik haliyle, büyük yapısal değişiklikler gereklidir ve açık yaklaşım tercih edilebilir. Minör kontur düzeltmeleri “kapalı” teknik ile yapılabilir. Kapalı rinoplasti (endonasal) burun yapılarına erişim için sadece iç kesi yapılan müdahaledir. Açık revizyon rinoplastisinde ise değiştirilmesi gereken yapılar, daha doğru görselleştirme ve daha estetik bir yapı kazanma adına, iki burun (kolumella) arasındaki cilt köprüsüne atılan kesi ile yapılır.

Hangi tekniğin kullanılacağına estetik cerrahınız, sizin durumunuza bakarak projelendirecektir” diyen Cihantimur son olarak şunları söyledi:” Mutlaka ve mutlaka uzmanlaşmış bir cerrah olmalı. Sıfır, hiç müdahale edilmemiş bir burun yapısını şekillendirmek çok kolaydır. Biraz estetik bakış, tıbbı bilgi ve burun estetiği üzerine deneyim yeterlidir. Fakat tüm bunların yanı sıra kesinlikle profesyonellik ister. Bu koşullara uyan bir estetik cerrahla, revizyon burun estetiğinden korkmanıza gerek yok!”.

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