Afrin operasyonun en kilit noktası Burseya tepesinde karşımıza beş metre yüksekliğinde silindir kuleli yapılar çıktı. Görüntülere bakarsanız, bu yapıların bir bölümü tamamlanmış, yanına yeni tüneller yapılıyor, bazılarının demirleri atılmış, kalıpları bağlanmış, inşa çalışmaları devam ediyor.

Belli ki tünellerle tepe güneyindeki düzlüklere bağlanacaktı ve aynı zamanda sığınak olarak kullanılacaktı.

Yıkılması bile uzun zaman alacak bu yapılar öyle uyduruk, derme çatma değil. İyi bir mühendislikle ve mimarlıkla planlandığı, tünellerin kazma kürekle değil, kazıcı makinelerle açıldığı, kalın ve düzgün duvarlardaki kalıp izlerinden anlaşılıyor.

O zaman soralım: bu yapıların temellerini kimler kazdı, çimentosu, demiri, kalıbı, suyu, elektriği kimler tedarik etti, yapıları kim çizdi, işin müteahhitliğini kim üstlendi? Bir çatışma ortamında kalıplar, onlarca ton demir, çimento gibi inşaat malzemeleri o tepeye nasıl ulaştırıldı?

O tepenin zirvesine bu tünellerin ve silindirik kulenin kürekle harç karıştırarak yapmak günler alır. İşi kısa tutmak için beton mikseri kullansanız elektrik ve su gerekecek ya da hazır beton kamyonları tepeye tırmanacak. Yıllardır bölgeden gelen görüntülerde bu tür araçlar gözümüze hiçbir zaman takılmadı. Bildiğimiz kadarıyla bu bölgede çimento, demir, inşaat kalıp fabrikaları yok, olsa da çoktan yıkılmıştır.

TÜRKİYE’DEN Mİ ALINDI?

Şimdi bu işin arkasında kim veya kimler var sorusu gündeme geliyor. Tüm bu malzemeleri ABD’liler veya Ruslar verdi denilse bile nereden bulunacaklar bunları? Kargo uçakları ile getirildiyse günler sürer bu kadar malzemenin taşınması, üstelik çok pahalıya patlar. Ama şu da var: adamların oralarda hava alanı pisti yaptığı iddia ediliyor, doğruysa, pist yapılırken bu yapılar da aradan çıkarılmış olabilir.

Silâh veren iki torba çimento mu vermeyecek? Rusların bu işe giremeyeceğini varsaysak geriye bölgede at koşturan ABD’liler kalıyor. Düşünebiliyor musunuz, “müttefikimiz, NATO üyesi, stratejik ortak” dediğiniz bir ülkenin sınırlarının iki adım ötesinde “taşeron teröristler” için savunma veya saldırı binaları yapıyorsunuz veya yaptırıyorsunuz. Hesap nedir, ne işler planlanıyor anlamak mümkün değil. Eğer böyle ise bu bile başlı başına skandal!

Bu malzemeler Ürdün’den, Irak’tan getirildi derseniz çok uzak, yol güvenliğinin olmadığı bölgede onlarca kamyonla bunlar taşınamaz o da kamyon bulabilirseniz.

Bu durumda geriye en yakın ülke Türkiye kalıyor. Mesafe yakın, Hatay Öncüpınar sınır kapısından çıkış kolay. Diyelim, malzemeler Türkiye’den gitti, (istenirse gümrük kayıtlarından bulunabilir) kim veya kimler bunun parasını verdi, işi organize etti? Cevap uzakta değil: terörün üst aklı!

2. DÜNYA SAVAŞI ZİHNİYETİ

Burseya operasyonu ile ortaya çıkan yapılar 2. Dünya Savaşını hatırlattı. Bugün Avrupa’nın çoğu şehrinde bu tür yapılar “savaş kalıntısı olarak durur. Bunların en ünlüsü de Fransasızların Alman işgaline karşı yaptıkları ve aşılmaz dedikleri Maginot (Majino diye okunur) hattıdır. Savaşa ilişkin çoğu filmleri da bu benzeri yapıların ele geçirilmesiyle sona erer.

Buresya’da ki yapıların bunlardan ne farkı var? 2. Dünya savaşı biteli çok oldu ama zihniyeti halen yaşıyor.

Buresya’daki yapıları imha edip moloza çevirsek bile insanlık bu zihniyeti hiçbir zaman yok edemeyecek.