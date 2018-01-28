Afrin’deki terör hedeflerine yönelik Zeytin Dalı Harekatı’nda gelişmesi…

Burseya dağı tamamen ele geçirildi. Afrin’in kuzeydoğusundaki stratejik Burseya Dağı, terör örgütü PYD/PKK’dan temizlendi.

Burseya dağının tamamen ele geçirildiği duyuruldu. Sabah uçak, tank ve obüslerin bombardımanı sonrası komandolar ve ÖSO birlikleri ilerlemeye başladı, yoğun çatışma sesleri duyuldu.

ERDOĞAN’IN AÇIKLAMASI

Erdoğan’dan son dakika Afrin açıklaması: Az önce komutan ile görüştüm…

CUMHURBAŞKANI Recep Tayyip Erdoğan, Türk Silahlı Kuvvetleri’nin terör örgütü PKK/YPG’ye yönelik düzenlediği Zeytin Dalı Harekatı ile ilgili,

“Az önce komutan ile görüştüm. ‘Sayı kaç oldu’ dedim 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi’ni de düşüreceğiz’ dedi. Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor”

diye konuştu.

Partisinin il kongresine katılmak üzere bugün Çorum’a gelen Cumhurbaşkanı ve Ak Parti Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan, kongrenin yapılacağı salonun dışında kendisini bekleyen kalabalığa seslendi. Afrin’de Türk Silahlı Kuvvetleri tarafından yürütülen Zeytin Dalı Harekatı’na değinen Cumhurbaşkanı Erdoğan, şöyle konuştu:

“Bak 9’uncu gün. Kaç kişi etkisiz hale getirildi? 484. Az önce komutan ile görüştüm. ‘Sayı kaç oldu’ dedim’, 484. İnşallah biraz sonra Burseya Tepesi’ni de düşüreceğiz’ dedi.

Bütün bu zor şartlara rağmen Mehmedimiz yürüyor. Bunlar zannediyorlardı ki; Türk’ün evladı bu beş paralık teröristlerle, afedersin bu alçaklarla baş edemez.

Bunlar zannediyordu ki, bu PKK’sı, DEAŞ’ı, FETÖ’sü, PYD’si bunlar yıldırır. Ne oldu? Bizim şu anda ÖSO ve Mehmetçiklerimiz olmak üzere 20 şehidimiz var. Bak 484. Daha bu iyi günleri.

Bedelini ağır ödeyecekler. Zira bizim sınırlarımızı taciz edenler, bunun bedelini ağır ödeyecekler. İdlib ile sürecek.