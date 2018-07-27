Bursaspor’un yeni transferi Allano Lima şehre geldi. Brezilyalı oyuncu, sabah saatlerinde sağlık kontrolünden geçti.

Bursaspor’un Estoril’den satın alma opsiyonuyla birlikte 1 yıllığına kiraladığı Allano Lima, Bursa’ya geldi. Dün geç saatlere doğru Bursa’ya gelen Brezilyalı oyuncu, konakladığı otele yerleşti. Ardından sabah saatlerinde özel bir hastanede sağlık kontrolünden geçen oyuncu detaylı kan tektikleri sonrası, ortopedi, iç hastalıkları, göz, kulak burun boğaz, genel cerrahi ve kardiyoloji bölümlerinde muayene edildi. Sağlık kontrolleri, akciğer, kardiyak testleri ve radyolojik kontrollerin yapılmasıyla tamamlandı.

Allano Lima’nın bugün sözleşme imzalaması bekleniyor.