Bursaspor yorgun Beşiktaş karşısında sürpriz peşinde

BURSASPOR, Spor Toto Süper Ligin 14’üncü haftasında, bugün Beşiktaş’ın konuğu olacak.

HAKEM BÜLENT YILDIRIM

Bu akşam Vodafone Arena’da saat 19.00’da başlayacak karşılaşmayı Bülent Yıldırım yönetecek. Yıldırım’ın yardımcılıklarını Asım Yusuf Öz ve Uygar Bebek yaparken, dördüncü hakem ise Suat Arslanboğa.

ÜSTÜNLÜK BEŞİKTAŞ’TA

Beşiktaş ile Bursaspor bugüne kadar 98 kez karşı karşıya geldiler. Bu maçlarda Beşiktaş 43 kez, Bursaspor ise 17 kez rakibini yenerken 38 maç ise beraberlikle sonuçlandı. Geçtiğimiz sezon oynanan maçlarda Beşiktaş sahasında 3-2, Bursa’da ise 1-0 kazandı. Bursaspor 94 gol atarken, kalesinde ise 138 gol gördü.

GÜNEŞ 2-1 ÖNDE

İki teknik direktör Şenol Güneş ile Hamza Hamzaoğlu, bugüne kadar ligde 4 kez rakip oldular. Güneş bu maçların 2’sini kazanırken, 1 maç beraberlikle sonuçlandı, Hamzaoğlu ise 1 maç kazandı.

TARAFTAR YASAĞI BİTİYOR

Sekiz yıldır iki takım taraftarlarına konulan deplasmanda maç yasağı bugün sona eriyor. Karşılaşmayı bin 900 Bursaspor taraftar izleyecek. Taraftarlar bugün 12.00’de Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nun doğu tribünü önünden otobüslerle toplu olarak Vodafone Arena’ya götürülecek. Kafile harici gidenler emniyet tedbirleri nedeniyle biletleri olsa dahi stada alınmayacak.

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