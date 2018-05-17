Bursaspor sezonun son maçında Gençlerbirliği’ne konuk olacak. Pablo Martin Batalla ise son maçına çıkacak.

Spor Toto Süper Lig’de Bursaspor, sezonun son maçına Ankara’da Gençlerbirliği karşısında çıkıyor. Ankara 19 Mayıs Stadı’nda saat 18.00’de oynanacak mücadelede Ali Şansalan düdük çalacak. Şansalan’ın yardımcılıklarını Serdar Diyadin ve Abdullah Bora Özkara yapacak.

Her iki takımın da iddiası bulunmazken Bursaspor cephesi bu mücadelede genç oyuncularına şans verecek. Teknik direktör Mustafa Er, ligde bu sezon çok fazla şans bulamayan futbolcularına deneyim kazandırmak isterken, aynı zamanda Pablo Martin Batalla da sahada olacak. Son maçına çıkacak olan Arjantinli yıldız, böylelikle Bursaspor kariyerine 250’nci maçında veda edecek.

İki takım yarınki mücadele ile birlikte Süper Lig’de 70’inci kez kozlarını paylaşacak. Bu mücadelelerin 26’sını kazanan Bursaspor, 21 karşılaşmayı kaybederken 22 maç da berabere sonuçlandı. Ligin ilk yarısında Bursa’da oynanan mücadele de 1-1’lik eşitlikle sona ermişti. Rakibine son 4 maçta 3 kez kaybeden Bursaspor, bundan önceki son 19 karşılaşmada aynı mağlubiyet sayısı almıştı.

Bu sezon Bursaspor formasıyla ilk 11 başladığı ilk 9 maçta 2 asist yapan Yusuf Erdoğan, son 4 karşılaşmada ise takım arkadaşlarına 3 gol pası verdi. Böylelikle oldukça formda bir görüntü çizen genç oyuncu, Gençlerbirliği karşısında da takımının en büyük silahlarından biri olacak.