Bursaspor’da Osmanlıspor maçı hazırlıkları sürerken, Badu, Sercan Yıldırım, Furkan Özçal’ın tedavileri devam etti. Josua John ve Bilal Kısa ise fizyoterapist eşliğinde çalıştı.

Süper Lig’in 8’inci haftasında Osmanlıspor ile karşılaşacak olan Bursaspor, sabah antrenmanıyla bu maçın hazırlıklarına devam etti. Teknik direktör Paul Le Guen nezaretinde gerçekleşen antrenman yaklaşık 1 saat 30 dakika sürdü. Isınma hareketleriyle başlayan antrenman topla koordinasyon ve pas çalışmasıyla devam etti. Basına kapalı olarak yapılan bölümde ise tam sahada taktik çalışma yapıldı.

BADU VE SERCAN’IN TEDAVİLERİ

DEVAM EDİYOR

Sol ayak bileği bağlarında yırtılma olan Emmanuel Badu, sağ diz bağlarında zorlanma olan Sercan Yıldırım ve belinde ağrıları olan Furkan Özçal’ın tedavileri yapıldı. Josua John’un ise fizyoterapist eşliğinde saha testleri yapıldı.

Alt adalesinde sertleşme olan Bilal Kısa ise 5 gün daha fizyoterapist eşliğinde çalışacak. Geçtiğimiz gün kolundan sakatlanan Muhammed Şengezer ise bugün takımla birlikte çalıştı.