Süper Lig’in 8. haftasında Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumunda sahasında Saat: 20:00’de Osmanlıspor ile karşılaşacak

Bursaspor Teknik direktörü Le Guen sakatlıkları süren Batalla, Deniz Yılmaz, John ve Bilal Kısa’nın oynayamayacak olması kendileri için ne kadarda olsa bir dezavantaş olsada bunu biz Osmanlıspor karşısında saha ve seyirci avantajınıda kullanarak lehimize çevirmeye çalışacağız rakibimizi küçümsemiyoruz çünki ligin diplerinden kurtulmak ve puan almak istedikleri için daha saldırgan ve hırslı oynayacaklardır.

Ligin 7.haftasında 2-1 kaybettikleri Kayseri maçını unutarak futbolcularının Osmanlıspor maçına adapte olmasını ve ligin üst sıralarında yer almak istediklerini söyledi.