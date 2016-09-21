Bursaspor kupada Bayrampaşa’nın konuğu

Bursaspor kupada Bayrampaşa’nın konuğu

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BURSASPOR, Ziraat Türkiye Kupası’nda ikinci turda ilk sınavını yarın İstanbul’da 3’üncü Lig 3’üncü Grup takımlarından Bayrampaşa karşısında verecek.

Bahçelievler İl Özel İdaresi Sahası’nda saat 14.00’de başlayacak karşılaşmayı Özkan Çeliker yönetecek. Çeliker’in yardımcılıklarını Murat Temel, Bilal Gölen yapacak.

Bursaspor’da Deniz Yılmaz, Emre Taşdemir, Furkan Özçal, Erdem Özgenç, Şamil Çinaz, Serdar Kurtuluş sakatlıkları, İsmail Konuk ise kırmızı kart cezalısı olması nedeniyle

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Bayrampaşa karşılaşmasında görev yapmayacak.
Bayrampaşa son lig maçında deplasmanda Tarsus İdmanyurdu ile 1-1 berabere kalırken, Bursaspor ise sahasında Kayserispor’u 3-1 yenmişti.

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