Bursaspor Gaziantepspor’un konuğu

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SPOR Toto Süper Ligin 6’ıncı haftasında Bursaspor, deplmasmanda Gaziantepspor’un konuğu olacak.

Sezona iyi başlayan ve üst üste aldığı üç galibiyetle ligde ikinci sıraya yükselen Bursaspor, bu sezonun üçüncü deplasman galibiyetini alabilmek için sahaya çıkacak.

Bursaspor bu sezon deplasmanda Adanaspor’u 2-1, Fenerbahçe’yi ise 1-0 yenmeyi başarmıştı.

HAKEM ÖZKALFA

Kamil Ocak Stadı’nda saat 19.00’da başlayacak olan karşılaşmayı İzmir Bölgesi hakemlerinden Tolga Özkalfa yönetecek. Tolga Özkalfa’nın yardımcıları Baki Tuncay Akkın, İbrahim Bozbey yapacak. Mücadelenin dördüncü hakem ise Mustafa Öğretmenoğlu. Özkalfa bugüne kadar Bursaspor’un 14 maçında görev yaptı. Yeşil beyazlılar bu maçlarda 7 yenilgi , 4 galibiyet alırken 3 mücadele ise beraberlikle sonuçlandı.

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