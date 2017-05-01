Bursaspor, Galatasaray'a puan vermek istemiyor

Bursa İl Spor Güvenlik Kurulu, Spor Toto Süper Lig’in 29’uncu haftasında bugün saat: 20.00’da Bursa Büyükşehir Belediyesi Stadı’nda oynanacak Galatasaray maçı için güvenlik tedbirleri aldı.

Alınan önlemler şöyle: “Timsah Arena’nın hemen yanından geçen Hayran Caddesi bugün tamamen trafiğe kapatılacak. Stada, Sheraton Otel kapısından giriş yapacak olan araçların tamamında araç giriş kartı kontrolü yapılacaktır.

Misafir takım taraftarları için şehir girişlerinde uygulama alanları oluşturularak, taraftarların stadyuma intikalleri toplu olarak yapılacaktır.

Misafir takım taraftarlarının özel araçları ile stadyuma gelmemeleri gerekmektedir. Bursaspor tribünlerine sadece Bursaspor Passolig kartı olan taraftarlar bilet satın alabilecek.”

29. hafta maçı. geride kalan 2 haftada rakiplerine mağlup olan galatasaray’ın avrupa kupalarına katılması için mutlaka kazanması gerekli.

Teknik Direktörler Mutlu Topçu ile Igor Tudor arasındaki bu mücadelede kazananın kim olucağı merakla bekleniyor.

Bursaspor-Galatasaray maçı saat:20:00’da oynanacak olup maçı hakem Halis Özkahya yönetecek

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