Süper Lig’in 20’nci haftasında Bursaspor, yarın sahasında Beşiktaş’ı ağırlayacak. Bursa Büyükşehir Belediye Stadyumu’nda oynanacak olan bu mücadele saat 20.00’de başlayacak.

Bursa’da tüm gözler bu maça çevrilirken, yeşil beyazlı camia Beşiktaş karşısında uzun süren galibiyet hasretine son verme adına kenetlendi. Siyah beyazlı ekip ile Süper Lig tarihinde bugüne kadar 97 kez karşı karşıya gelen Bursaspor, bu maçların yalnızca 16’sını kazanırken; 45 mücadeleyi kaybetti ve 36 karşılaşma da ise rakibiyle puanları paylaştı. Sezonun ilk yarısında oynanan maçtan ise Beşiktaş 2-1’lik skorla galip ayrılan taraf olmuştu.

SON 9 MAÇI DA BEŞİKTAŞ KAZANDI

İki takım arasında oynanan son mücadelelerde ise Beşiktaş’ın üstünlüğü göze çarpıyor. Son oynanan 9 maçın tamamından Beşiktaş galip ayrılırken, yeşil beyazlı ekip yarın kazanarak bu seriye son vermek istiyor. Söz konusu maçlarda oyun olarak da varlık gösteremeyen Bursaspor, yalnızca 6 kez gol sevinci yaşarken kalesinde ise 18 gol gördü. Bu aynı zamanda iki takımın rekabetinde en uzun galibiyet serisi olarak dikkat çekiyor.

BURSASPOR EVİNDE DEZORLANIYOR

Bursaspor, iç sahada ise rakiplerine karşı dilediği hakimiyeti sağlayamıyor. Beşiktaş’ı evinde ağırladığı son 4 maçı da kaybeden yeşil beyazlı ekip, son galibiyetini ise 2012-13 sezonunda evinde 3-0’lık skorla almıştı. Özellikle sahasında Beşiktaş’a kaybettiği 4 maçta gol dahi atamayan Bursaspor, bu sezon evinde son 3 maçtır kazanamıyor. Ayrıca Bursaspor’un Süper Lig’de evinde en fazla maç kaybettiği iki rakibinden biri Beşiktaş oldu. Bursaspor, siyah beyazlı ekip ile birlikte Fenerbahçe’ye de 17 maçta mağlup oldu.

Sahasındaki 10 maçta 17 toplayan yeşil beyazlı ekip, Bursa’daki 3 yenilgisini ise zirve yarışındaki Galatasaray, Fenerbahçe ve Medipol Başakşehir’e karşı aldı.

İLK YARIDA BURSASPOR, İKİNCİ YARIDA BEŞİKTAŞ COŞUYOR

Takımların gol performanslarına bakıldığında Bursaspor’un ilk yarıda, Beşiktaş’ın ise ikinci yarıda etkiliği olduğu görülüyor. Yeşil beyazlı ekip bu sezon maçların ilk yarılarında sadece kalesinde 8 gol görürken, Fenerbahçe ile birlikte bu alanda en iyi performansa imza attı. Ayrıca ilk yarılarda 16 gol bulan Bursaspor, ikinci yarılarda ise 13 gol kaydetti.

Beşiktaş ise Medipol Başakşehir ve Kayserispor ile birlikte ikinci yarılarda kalesinde en az gol gören ekip oldu. Maçların ikinci yarılarında toplamda 9 kez fileleri sarsılan Beşiktaş, 33 golünün 18’ini ise ikinci yarılarda bulurken, 15 gol ise ilk yarılarda geldi.

SOW’UN İMZASI VAR

Bursaspor’un Beşiktaş’a ligde attığı son 9 golün tamamını farklı oyuncular kaydetti. Pinto, Batalla, Ferhat Kiraz, Bakambu, Ozan Tufan, Traore, Stoch, Emre Taşdemir ve son olarak ilk yarıdaki maçta Dzon Delarge, siyah beyazlı ekibe karşı gol sevinci yaşadı. Bursasporlu Moussa Sow ise Beşiktaş’a karşı oynadığı 9 maçta 8 gol atarken, aynı zamanda Senegalli oyuncunun en fazla gol attığı takım da yeşil beyazlı ekip oldu. Beşiktaş’ın yeni transferi Vagner Love da Bursaspor’a 3 maçta 3 gol attı.

ÇOK EKSİK VAR

Bursaspor’da Beşiktaş mücadelesi öncesinde eksikler dikkat çekiyor. Pablo Martin Batalla, Kubilay Kanatsızkuş, Emre Taşdemir, Sercan Yıldırım ve Ataberk Dadakdeniz sakatlığı nedeniyle maç kadrosunda olmayacak. Hafta boyunca takımdan ayrı çalışan Ertuğrul Ersoy’un da kadroda yer alması beklenmiyor. Sakatlığı düzelen Emmanuel Badu ise Beşiktaş maçında oynayabilecek. Kart cezası bulunan Mikel Agu ise, siyah beyazlı ekibe karşı forma giyemeyecek.