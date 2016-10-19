Bursa’da iki fuarı 48 ülkeden 305 bin kişi ziyaret etti

TÜYAP Bursa Fuarcılık tarafından düzenlenen Uluslararası Tarım, Tohumculuk, Fidancılık ve Süt Endüstrisi Fuarı ile Uluslararası Hayvancılık ve Ekipmanları Fuarı sona erdi. Fuarları 48 ülkeden toplam 305 bin 726 kişinin ziyaret ettiği açıklandı.

Tüyap Bursa Fuarcılık Genel Müdürü İlhan Ersözlü, fuarların bu yıl da sektörden beklenen ilgiyi gördüğünü belirterek, fuara 22 ülkeden katılan 451 firmanın katıldığını söyledi. 7 ayrı salondan toplam 75 bin metrekarelik alanda açılan fuarları 5 gün boyunca 48 ülkeden 305 bin 726 kişi tarafından ziyaret edildiğini kaydeden Ersözlü, şöyle devam etti:

“Başbakan Binali Yıldırım’ın İzmir’de Milli Tarım Projesi’ni açıklaması ve Gıda, Tarım ve Hayvancılık Bakanı Faruk Çelik’in fuar alanında yaptığı açıklamalar sonucu Türk tarım fuarlarına ilk kez bir günde Türkiye’nin dört bir yanından 100 binin üzerinde rekor sayıda çiftçi akın etti, izdihama yol açtı.

“Ülkemizde düzenlenen tüm tarım fuarları arasında 7 iklim kuşağına uygun ürün yelpazesinin sergilendiği fuarların aradan geçen 14 yılsonunda dev bir sektör buluşması haline geldiğinin altını çizen Ersözlü, fuarların yapılan iş bağlantıları ile Türkiye tarım makineleri ihracatının yüzde 10’unu karşılayabilecek potansiyele eriştiğini sözlerine ekledi.

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