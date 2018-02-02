GÜÇLÜ Ekonomi Bağımsız Türkiye’ temasıyla Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa’da faaliyet gösteren 130’a yakın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu, Afrin’den düzenlenen ‘Zeytin Dalı Harekatı’ için ortak bildiri yayınladı.

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, “Artık biz başkalarının kurduğu oyunun iyi bir oyuncusu olmaktan ziyade, kendi oyunumuzun kurgulayıcısı pozisyonuna geldik” dedi.

Türk Silahlı Kuvvetleri’nin Afrin’de terör örgütlerine karşı yönelik yürüttüğü ‘Zeytin Dalı Harekatı’na tam destek veren Bursa Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) öncülüğünde, Bursa’da faaliyet gösteren 130’a yakın iş dünyası ve sivil toplum kuruluşu, ‘Güçlü Ekonomi Bağımsız Türkiye’ temasıyla BTSO’da bir araya geldi. Hazırlanan ortak bildiri açıklanırken, aynı zamanda birlik ve beraberlik göstergesi olarak Türk bayrağı kampanyasının da startı verildi. Ortak bildiriyi okuyan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, Bursa iş dünyası olarak, iş dünyasına katkı koymanın yanında ülkeye yapılan oyunlarda da hassas ve dikkatli olduklarının altını çizdi. Burkay, “Türkiye’nin son yıllarda yaşamış olduğu bütün kritik ve dönüm noktalarında BTSO olarak başta Cumhurbaşkanımızın liderliğinde hükümetimizin hep yanında yer aldık. Ülkemizin doğusunda gerçekleşen oyunlara baktığımızda bir terör koridoru oluşturulmaya çalışılıyor. Bugüne kadar müttefikimiz dediğimiz ülkeler burada başrolü almış vaziyette. Türkiye ilk defa kendi özgür iradesi ile son 15 yıldır hep kendi geleceğini tayin eden adamları atıyor” dedi.

‘MİLLİ TEKNOLOJİ BAĞIMSIZLIK GETİRİR’

Bugün TSK’nın bu bölgede operasyonlarını gönül rahatlığı ile yapabilmesinin en önemli sebeplerinden birisinin milli teknoloji olduğunu belirten Burkay, savunma sanayiinde kullanılan mühimmatların neredeyse yüzde 60’ından fazlasının milli teknolojiden oluştuğunu ifade etti. Bunun ülkeye önemli bir bağımsızlık getirdiğini belirten BTSO Başkanı Burkay, “Yapmış olduğumuz harekatlarda artık dışa bağımlılığımız ortadan kalkma noktasına geldi. Bütün bunlar da tabi ki artık Türk milletinin kendi geleceği ile ilgili kararlarda, kendi iradesi ile hareket etmesinin de önünü açıyor” diye konuştu.

“BTSO OLARAK MİLLİ TEKNOLOJİYİ DESTEKLİYORUZ”

BTSO olarak göreve geldikleri günden itibaren uzay ve havacılık, savunma sanayi, raylı sistemler, otomotivin özellikle bu yeni nesil elektronik kompenant ve yazılım üzerinde birçok kümelenmeler ve ar-ge projeleri yaptıklarını hatırlatan İbrahim Burkay, “Özellikle savunma sanayi, uzay ve havacılık kümelenmelerimizin üyeleri bugün Nasa, Boing, Airbus’a parça üreten şirketler. Savunma Bakanlığı’nın ve müsteşarlığının oluşturduğu projelerin tamamında Bursalı firmalarımız yer alıyor. Marmara havzası bu anlamda milli teknolojiyi geliştirecek, bunu bir ürüne dönüştürecek kapasiteye ve verime sahip. Bizim oda olarak yapmış olduğumuz aslında devletimiz ile birlikte milli stratejilerin, milli politikaların ve milli projelerin hayata geçirecek firmalarımız ile birlikte ete kemiğe büründürecek katkıları koyabilmek” diye konuştu.

‘GÜÇLÜ EKONOMİ, BAĞIMSIZ TÜRKİYE’

Atılan tüm bu adımların Türkiye’nin geleceğini şekillendirdiğini söyleyen İbrahim Burkay, “Türkiye bu özgür iradesi ile ortaya koymuş olduğu yol haritası ile ilk 10 ekonomi içine girecek. Artık biz başkalarının kurduğu bir oyunun iyi bir oyuncusu olmaktan ziyade kendi oyunumuzun kurgulayıcısı pozisyonuna geldik. 2017 son çeyrek büyük bir büyüme rakamımız var. 2018 çok iyi başladı. Bütün bu gelişmeler aslında Türkiye’nin önündeki sürecin ne kadar pozitif olduğunu gösteriyor. Türkiye dünyadaki en fazla büyüme gösterebilecek üç ülkeden birisi. Güçlü ekonomi, bağımsız Türkiye’nin teminatıdır” dedi.

‘BAYRAK KAMPANYASININ STARTINI VERİYORUZ’

Türkiye’nin birlik ve beraberliğini göstermesinin zamanı olduğunu vurgulayan BTSO Başkanı İbrahim Burkay, “Siyasi görüşü ideolojisi ne olursa olsun, birlik ve beraberlik içinde olmamız gerekiyor. İşte bunun da en önemli sembolü ay yıldızlı Türk bayrağımız. O yüzden de BTSO olarak biz de Bursa’da hem ticaret merkezlerinde, hem sanayi bölgelerinde, hem de halkımıza dağıtmak için şu anda bayrak kampanyamızın startını verdik. Evlerimizde iş yerlerimizde her yerde Türk bayrağını görmek istiyoruz. Bu aynı zamanda bu milletin 80 milyon Türk milletinin birlik ve beraberliğinin de en büyük sembolü olacak. O yüzden tüm vatandaşlarımızı da kampanyaya destek vermeye davet ediyorum” diye konuştu.