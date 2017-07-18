56.Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Bursa Açık Hava Tiyatrosu’nda sahne alan Bursalı ünlü komedyen Ata Demirer ‘tek kişilik’ gösterisi ile izleyenlere keyifli bir akşam yaşattı. Demirer, söylediği şarkıların yanısıra yaptığı esprilerle kırdı geçirdi.

56. Uluslararası Bursa Festivali kapsamında Bursa Açık Hava Tiyatrosu’nda Ata Demirer rüzgarı esti. ‘Tek kişilik’ gösterisi ve gazinosu ile Bursalı hayranlarına unutulmaz bir gece yaşatan Ata Demirer söylediği şarkılarla izleyenleri kendine hayran bırakırken, yaptığı esprilerle kalabalığı kahkahaya boğdu. Demirer’e sahnede Taşkın Sabah yönetiminde bir orkestra ve zaman zaman dansçılar eşlik etti.

Seyircilere şarkı aralarında mizah dolu hikayeler anlatan Ata Demirer, bir ara Tarkan ve ünlü restoran sahibi Nusret ile ilgili yaptığı şakalarla seyircileri güldürdü. Yaklaşık 3 saat sahnede kalan ünlü komedyeni yaklaşık 10 bin Bursalı hayranı izledi.