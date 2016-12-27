Bursa, 700 yeni ihracatçı firma kazandı

BURSA Ticaret ve Sanayi Odası (BTSO) Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, Bursa’nın büyük zorlukların yaşandığı 2016 yılında da Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdüğünü söyledi.

Başkan Burkay, 2016 yılına ilişkin değerlendirmelerini ve yeni yıla ilişkin beklentilerini açıkladı. Geride kalan yılda, jeopolitik risklerin artarak devam ettiğini ve küresel ticarette daralmaların sürdüğünü hatırlatan İbrahim Burkay, tüm bu olumsuz gelişmelerle birlikte 15 Temmuz darbe girişimi ve hain terör saldırılarının yaşandığını ifade etti. Bu süreçte karanlık yapıların Türkiye’yi dizayn etme girişimlerine millet olarak geçit vermediklerini vurgulayan Başkan Burkay, “Büyük Türkiye hedefimizden bizleri hiçbir güç alıkoyamaz. Yeni yılda da önümüze çıkarılmak istenen engellere ve bütün zorluklara karşı en büyük sermayemiz milli birlik ve dayanışmamız olacak” diye konuştu.

YENİ BİR BÜYÜME HAMLESİ

Yaşanan olağanüstü şartların Türkiye’nin 27 çeyrekten bu yana sürdürdüğü büyüme başarısını yılın 3. çeyreğinde frenlediğini belirten Başkan Burkay, “Türkiye ekonomisi, 2009 yılından bu yana ilk kez daraldı. Yüzde 1,8’lik küçülme, kesinlikle Türkiye’nin potansiyelini yansıtmamaktadır. Bizler iş dünyası temsilcileri olarak ülkemizin aydınlık geleceği için kararlılıkla çalışmayı sürdüreceğiz. 2023 yılı hedeflerimiz doğrultusunda 2017’nin kamu ve özel sektör marifetiyle yeni ve güçlü bir büyüme hikâyesinin başlangıcı olacağına inanıyoruz” dedi.

“İSTİKRARLI KURDAN YANAYIZ”

Küresel ölçekte yaşanan gelişmelere de değinen BTSO Yönetim Kurulu Başkanı İbrahim Burkay, özellikle ABD Merkez Bankası FED’in faiz artışları ve İngiltere’nin AB’den ayrılma kararlarının ardından döviz kurlarının yukarı yönlü hareketlendiğini hatırlattı. 2017 yılında ABD Başkanlık seçimlerinden zaferle ayrılan Donald Trump yönetiminin politika tercihlerinin belirleyici olacağını dile getiren İbrahim Burkay, “ABD Merkez Bankası’nın faiz artışını sürdüreceği beklenmekte. Buna bağlı olarak 2017 yılında doların daha da güçleneceği öngörülüyor. Bizler de bu sürece hazırlıklı olmak zorundayız. İş dünyası temsilcileri olarak her zaman ifade ettiğimiz gibi; sürekli yükselen değil, istikrarlı bir kurdan yanayız” ifadelerini kullandı.

“İHRACATIN KATKISINI ARTIRMALIYIZ”

Türkiye ekonomisinin 2016 yılını yüzde 3 seviyesinde bir büyüme ile kapatmasının beklendiğine işaret eden Başkan Burkay, geride kalan yılda ekonomik büyümeye en yüksek katkıyı kamu ve özel tüketim harcamalarının sağladığını dile getirdi. Türkiye’nin ihracata dayalı bir büyüme modelini hedeflediğini ifade eden İbrahim Burkay, “Dünya ticaretindeki daralma, bulunduğumuz coğrafyadaki siyasi ve ekonomik gelişmeler, ihracat performansımızı olumsuz etkiledi. Yeni yılda ihracatın büyüme katkısını artırmalıyız. 2016 yılında yatırımların da büyümeye katkısı sınırlı kaldı” dedi.

“DESTEKLER EKONOMİYİ CANLANDIRACAK”

Başkan Burkay, 2017’de de Anayasa değişikliği ve olası referendum gibi siyasi gündemi ekonominin önüne taşıyma ihtimaline dikkat çekerek, şunları kaydetti: ”Ancak Sayın Başbakanımız Binali Yıldırım tarafından açıklanan ekonomiye destek paketinin uygulanmaya başlanmasıyla birlikte yeni yılda gerek yatırımların gerekse de ihracat performansımızın yeniden yükselişe geçeceğini düşünüyorum. Orta Vadeli Program’da da belirtildiği gibi özellikle yatırım harcamalarındaki büyümenin önümüzdeki yıl, yüzde 0,1’den yüzde 5,1’e çıkacaktır.”

BURSA ÜLKE ORTALAMASININ ÜZERİNDE BİR PERFORMANS SERGİLEDİ

BTSO Başkanı Burkay, Türkiye’nin sanayi ve ihracat merkezi Bursa’nın 2016 yılında da ülke ekonomisine yüksek düzeyde katkı sağlamayı sürdürdüğünü ifade etti. Bursa iş dünyasının çatı kuruluşu olarak kent ekonomisini ve ticaretini artırmak adına sürdürdükleri projelerin meyvelerini toplamaya başladıklarını belirten Başkan Burkay, “Ülkemizin ihracata dayalı kalkınma hedefleri doğrultusunda gerçekleştirdiğimiz Küresel Fuar Acentesi Projemiz ile 3 yılda 85 uluslararası fuar organizasyonu gerçekleştirdik. Bu fuarlara birçoğu yeni pasaport çıkaran yaklaşık 4 bin üyemizi taşıdık. Ticari Safari ile 80’i aşkın ülkeden 8 bin 500 kişiye ulaşan alım heyetlerini Bursa’da sektörlerimizle buluşturduk. Yıl boyunca kentte düzenlediğimiz fuarlarla ticaret hacminin artmasına katkıda bulunduk. Ur-Ge ve kümelenme projelerimiz kapsamında da 500’ü aşkın firmamızın uluslararası alanda daha güçlü bir konuma ulaşmasını sağladık.

“TÜRKİYE EKONOMİSİNİN LOKOMOTİFİ OLDUK”

Tüm bunların neticesinde Bursa, son 2 yılda 700 yeni ihracatçı kazandı. Türkiye’nin ihracat performansının zayıf kaldığı 2016 yılında; Bursa, ihracatını artıran tek il oldu. Gerçekleştirdiğimiz 10 Ur-Ge projesiyle üyelerimizin uluslararası alandaki pazarlarda gücüne güç kattık. 10 Ur-Ge projemizden biri olan bebe – çocuk konfeksiyonu sektöründeki firmalarımızın ihracatı 2016 yılının ilk 10 ayında sektörün genel ihracatından 10 kat fazla artarak yüzde 116’ya ulaştı. Yılın 11 aylık döneminde kentte açılan şirket sayısı da Türkiye ortalamasının üzerinde bir artışla yüzde 6’ya yükseldi. Tüm bu verilerin ışığında da görüldüğü gibi Bursa, Türkiye ekonomisinin lokomotifi olmayı sürdürdü.”

“BURSA KATMA DEĞERLİ ÜRETİMLE BÜYÜYOR”

BTSO Yönetim Kurulu Başkanı Burkay, Bursa iş dünyası olarak yeni yılda katma değerli üretim hedeflerine dönük çalışmalarını sürdüreceklerini söyledi. Tekstil ve teknik tekstil ile kompozit sektörlerindeki mükemmeliyet merkezlerini hayata geçirdiklerini hatırlatan Başkan Burkay,

kentteki Ar-Ge ve tasarım merkezi sayısını da 100’e yükseltmeyi amaçladıklarını kaydetti. Burkay, Türkiye’de sanayideki dönüşümün sembolü olan TEKNOSAB projesine ilişkin çalışmaları tüm hızıyla sürdürdüklerini de ifade ederek, “Bursa’nın kilogram başı ortalama ihracatını 4 dolardan 8 dolara yükseltmeyi amaçlıyoruz. 2017’de temelini atmayı hedeflediğimiz TEKNOSAB, özel sektör ve özellikle yabancı sermaye yatırımlarına da ivme kazandıracaktır” dedi.

İbrahim Burkay, Bursa sanayinde 2017 yılında yüzde 5-6 arasında bir büyüme öngördüklerini söyledi. Sanayideki büyümenin diğer sektörlere de ivme kazandıracağını belirten Burkay, “Bursa ilave istihdam oluşturmaya da devam edecek ve işsizlik oranını Türkiye’nin en düşüğü olan yüzde 6-7 arasında tutacaktır” şeklinde konuştu.

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