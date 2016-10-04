Burdur Gölü’nde çekilen klibe motosikletli destek

3 3 ‘BURDUR GÖLÜ ÇÖL OLMASIN’

“Antalya ve Burdur’dan motorcu gruplar geldi. Köylülerimiz katıldı. Amacımız Burdur Gölü’nü besleyen suların önü kesilirken daha dikkatli davranılması. Burada yapılan tarımın daha dikkatli yapılması. Üretirken tamamen tüketmemek. Sulamanın damla sulama yapılması gibi bilim adamlarının anlattıkları konuları sanat yoluyla ön plana çıkarmak. Bir doğa olayının göz göre göre yaşanan ve bir gölün yok oluşunun gündeme getirilmesi. Geçmişte bunun örnekleri var. Aral Gölü’nün yok oluşu var. Burdur Gölü yaşamalı. Çünkü burada göl olmazsa iklim çok değişecek. Doğa hepimizin. Burdur Gölü çöl olmasın. Önceleri buralarda yüzerdik. Maalesef böyle toprak olmuş. Yüzmeyi Burdur Gölü’nde öğrendik. İnanamıyorum, bu kadar çekilmesi akıl almaz bir durum. Geçen seneden bu yana 10 santimetre daha aşağı inmiş su seviyesi. Bir şekilde kurtarmamız lazım.”