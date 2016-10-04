Burdur Gölü’nde çekilen klibe motosikletli destek

Su kapasitesinin önemli bölümünü son 35 yılda kaybeden Burdur Gölü’ne dikkati çekmek amacıyla göl kıyısında klip çeken Türk Halk Müziği sanatçısı Sümer Ezgü’ye motosiklet grupları da destek verdi.
Burdur Gölü’nün kurumasına dikkati çekmek için ‘Su Gelir Güldür Güldür’ türküsüne göl kıyısında klip çeken Sümer Ezgü’ye destek veren Antalya Harley Davidson Motor Kulübü ve BMK15 Motor Kulübü üyeleriyle Burdur Belediye Başkanı CHP’li Ali Orkun Ercengiz de klipte kısa süreli rol aldı. Çekimler sonrası Sümer Ezgü ve Başkan Ercengiz, motosikletlilerle birlikte gazetecilere açıklama yaptı.
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11 ‘GÖL KURURSA BURDUR İÇİN KÖTÜ OLACAK’
Gölün kurumaması için verdikleri mücadelede Sümer Ezgü’nün feryatlarına ortak olduğunu söyleyen Başkan Ercengiz, 1970’li yıllardan bu yana Burdur Gölü’nde düşey eksende 18 metre çekilme olduğunu ve suyunun yüzde 40’ını kaybettiğini vurguladı. Gölün çekilmesine engel olabilmek adına ne varsa elbirliğiyle yapmaya çalıştıklarını kaydeden Başkan Ercengiz, “Bu göl çöl olursa kaybettiğimiz bir çok şey gibi Burdur’un bu değerini de kaybetmiş olacağız. Neticesinde belki de öngöremediğimiz bir çok hastalığın nedeni olacak bu gölün çekilmesi, birçok habitatı ortadan kaldırmış olacağız. Endemik türleri kaybedeceğiz, bitki örtüsünün, iklimin değişmesine neden olacak. Bu göl kurursa Burdur için kötü olacak” dedi.
1. ‘GÖL KURURSA BURDUR İÇİN KÖTÜ OLACAK’
22 ‘BİRLİKTE ÖNLEM ALACAĞIZ’
Sümer Ezgü’nün sanatçı kişiliğinden de yararlanarak Burdur Gölü’nün kurumasına daha fazla dikkati çekmiş olacaklarına işaret eden Başkan Ercengiz, “İstiyoruz ki herkes elini taşın altına koysun ve bu göl suyunu kaybetmesin. En azından çekilme bu noktadaysa gelecek yıl 1 metre daha öteye gitmesin. Bunun için gayret sarf edelim. Gönlümüzden geçen gölün eski seviyelerine kadar getirilebilmesi. Çünkü şu anda istatistiki verilere bakıldığı zaman bu gölü kurtarmak, eski haline getirmek pek mümkün görünmüyor. Sulama barajları, yeraltı sondajları ve bitki örtüsü rejimi tarım arazilerinde yapılan hiç istemediğimiz suyu çok tüketen bitkilerin göl tabanına yayılmış olması bu gölün kurumasını hızlandırıyor. Bunlara hep birlikte önlem alacağız” diye konuştu.
2. ‘BİRLİKTE ÖNLEM ALACAĞIZ’
33 ‘BURDUR GÖLÜ ÇÖL OLMASIN’
Sanatçı Sümer Ezgü de Burdur Gölü’nün durumunu, adım adım çekilişini tekrar gündeme getirmek için klip çalışması yaptıklarını belirterek, şöyle dedi:
“Antalya ve Burdur’dan motorcu gruplar geldi. Köylülerimiz katıldı. Amacımız Burdur Gölü’nü besleyen suların önü kesilirken daha dikkatli davranılması. Burada yapılan tarımın daha dikkatli yapılması. Üretirken tamamen tüketmemek. Sulamanın damla sulama yapılması gibi bilim adamlarının anlattıkları konuları sanat yoluyla ön plana çıkarmak. Bir doğa olayının göz göre göre yaşanan ve bir gölün yok oluşunun gündeme getirilmesi. Geçmişte bunun örnekleri var. Aral Gölü’nün yok oluşu var. Burdur Gölü yaşamalı. Çünkü burada göl olmazsa iklim çok değişecek. Doğa hepimizin. Burdur Gölü çöl olmasın. Önceleri buralarda yüzerdik. Maalesef böyle toprak olmuş. Yüzmeyi Burdur Gölü’nde öğrendik. İnanamıyorum, bu kadar çekilmesi akıl almaz bir durum. Geçen seneden bu yana 10 santimetre daha aşağı inmiş su seviyesi. Bir şekilde kurtarmamız lazım.”
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