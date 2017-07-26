Burdur Doğa Tarihi Müzesi ziyaretçilerden yoğun ilgi görüyor. Müze aynı zamanda ortaöğretim kurumu öğrencilerinin fen bilgisi derslerinde konuları birebir işlemesi nedeniyle eğitim hizmeti de veriyor.

Burdur Zafer Mahallesi’ndeki 19’uncu yüzyıldan kalma Rum Ortodoks Kilisesi restore edilerek Doğa Tarihi Müzesi’ne dönüştürüldü. Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan’ın geçen yıl 11 Mart’taki Burdur programı kapsamında açılışı gerçekleştirilen müze, Kültür ve Turizm Bakanlığı’na bağlı Türkiye’de ilk Doğa Tarihi Müzesi özelliğini taşıyor.

Burdur Müze Müdürü Hacı Ali Ekinci, Doğa Tarihi Müzeleri’nin yerkürenin oluşumundan başlayarak geçmişle günümüz arasında köprü görevi üstlendiğini belirtti. Ekinci, çevreyi bir bütün olarak algılamayı sağlamak için doğa varlıklarının güncel ve fosil örneklerinin sergilendiği bu müzelerin toplumu bilgilendirme amaçlı eğitim ve kültür hizmeti veren kurumlar olduğunu vurguladı. Burdur Doğa Tarihi Müzesi’nin de bu işlevi yerine getirdiğini anlatan Ekinci şöyle konuştu:

“2006 yılında başlatılan Elmacık fosil kazıları ile ortaya çıkan malzemeleri sergilediğimiz, 2002 yılında kamulaştırarak restorasyonunu yaptığımız Kavaklı Rum Kilisesi’nde güzel bir Doğa Tarihi Müzesi oluşturduk. Burada Elmacık kazısından gelen fosil malzemelerin yanı sıra ilimizin yerküre üzerindeki kayalarını da sergiliyoruz. Bunun yanı sıra Göller Bölgesi’nde bulunmamız dolayısıyla bölgemizdeki çok çeşitli kuşların güzel örnekleri sergileniyor.”

TÜRKİYE’DE TEK

Burdur Doğa Tarihi Müzesi’nin Kültür ve Turizm Bakanlığı’nın müstakil olan tek Doğa Tarihi Müzesi olduğunu aktaran Ekinci, “Birçok müzemizde doğa tarihini ilgilendiren fosiller ve malzemeler sergileniyor ama bu müzecilik faaliyetleri içerisinde bulunuyor. Bizim ilimizdeki müstakil Doğa Tarihi Müzesidir” diye konuştu.

‘YOĞUN İLGİ GÖRÜYOR’

Doğa Tarihi Müzesi’nin Burdur’da müzecilik alanında bir boşluğu kapattığını da kaydeden Ekinci, şöyle dedi:

“Müzemiz açıldığı günden bu yana yoğun ilgi görmekte. Özellikle ortaöğretim kurumlarındaki öğrenciler fen grubu derslerinde bilgileri birebir yerinde görüyor. Bu da buranın bir eğitim kurumu olduğunun göstergesi.”