Burçlar: En Kötü Özelliğiniz Ne?

ASLAN / LEO : 22 Temmuz – 22 Ağustos

● Bildiklerinden kolay kolay şaşmazlar. İkna edilmeleri oldukça zordur.

● Egoları genellikle kendilerinden büyüktür. Onlar da kibirli ve küstah olabilirler.

● Çok sahiplenicidirler. Zaman zaman kıskançlık onları ele geçirir.

● Hakikaten kendilerini ormanın kralı olarak görürler, genelde dominant karakterlerdir.

● Sabırsızdırlar. Kafalarındaki her ne ise hemen olsun isterler.