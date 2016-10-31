Burçlar: En Kötü Özelliğiniz Ne?

Burçlar kimi özellikleriyle insanları cezbederken kimi özellikleriyle de illallah dedirtebiliyor.
Kimse sütten çıkmış ak kaşık değil. Hepimizin ani çıkışları, ters tepkileri ve kırıcı tarafları olabiliyor. Peki burçlar kötü yanlarımız üzerinde ne kadar etkili?
Ön plana çıkan olumsuz huylarımızı, sivri köşelerimizi burçlar üzerinden tek tek araştırdım sizler için. Bakalım kendiniz için söylenenlere hak verecek misiniz?
1
KOÇ / ARIES : 21 Mart – 19 Nisan
● Kibirli, zaman zaman da küstah olabilirler.
● İnatlarıyla baş etmek her babayiğidin harcı değildir.
● Aceleci ve sabırsız bir yapıları vardır.
● Pek düzenli ve organize oldukları söylenemez, disiplin güçlü taraflarından değildir.
● Çatışmacı ve kavgaya hazır olduklarından, hatanızı çatır çatır yüzünüze vururlar.
Zor burçlar kategorisinde ön sıralarda yer alması tesadüf değil yani koçun.
2
Ünlü Koçlar:
Robert Downey Jr., Emma Watson, Pharrell, Kourtney Kardashian, Kristen Stewart
3
BOĞA / TAURUS : 20 Nisan – 20 Mayıs
● Boynuz inat yapıyor herhalde, Boğa da inadından yenmeyen burçlardan.
● Başkalarının duygularına kendi duygularına gösterdikleri hoşgörüyü göstermezler.
● Eğer iyi motive olmamışlarsa, tembelliğe meyillidirler.
● Geleceğe çok önem verdiklerinden biraz materyalist olabilirler.
● Çok sahiplenici ve kıskanç dolayısıyla biraz da boğucudurlar.
4
Ünlü Boğalar:
Adele, Channing Tatum, David Beckham, Megan Fox, Robert Pattinson
5
İKİZLER / GEMİNİ : 21 Mayıs – 21 Haziran
● Zaman zaman tutarsız olabilirler.
● Çok detaya girmezler, olaylara yüzeysel yaklaşırlar.
● Kolay kolay karar veremezler.
● Çabuk sıkıldıkları için bazen yollarını kaybederler.
● Endişeli ve kaygılı tiplerdir, aman deyip geçemez, boş veremezler.
6
Ünlü İkizler:
Kanye West, Angelina Jolie, Johnny Depp, Kate Upton, Chris Evans
7
YENGEÇ / CANCER : 22 Haziran – 22 Temmuz
● Biraz yanar dönerlerdir, modları çabuk değişir.
● Pesimist olabilirler. Bir zorlukla karşılaştıklarında hemen demoralize olurlar.
● İlişkiye biraz fazla tutunurlar, bir başkasına geçiş onlar için fazlasıyla zordur.
● Aşırı duygusallaşabilirler, arabesk haller yabancı oldukları bir şey değildir.
● Hafif paranoyak olurlar. Her şeye şüpheyle yaklaşırlar.
8
Ünlü Yengeçler:
Tom Cruise, Selena Gomez, Tom Hanks, Khloe Kardashian, Jared Padalecki
9
ASLAN / LEO : 22 Temmuz – 22 Ağustos
● Bildiklerinden kolay kolay şaşmazlar. İkna edilmeleri oldukça zordur.
● Egoları genellikle kendilerinden büyüktür. Onlar da kibirli ve küstah olabilirler.
● Çok sahiplenicidirler. Zaman zaman kıskançlık onları ele geçirir.
● Hakikaten kendilerini ormanın kralı olarak görürler, genelde dominant karakterlerdir.
● Sabırsızdırlar. Kafalarındaki her ne ise hemen olsun isterler.
10
Ünlü Aslanlar:
Jennifer Lopez, Arnold Schwarzenegger, Jennifer Lawrence, Chris Hemsworth, Mila Kunis
11
BAŞAK / VIRGO : 23 Ağustos – 22 Eylül
● Fazla eleştirirler. Bir şeyi olduğu gibi beğendikleri görülmemiştir.
● Teferruata fazla takılırlar, detayda boğulurlar.
● Aşırı mükemmelliyetçidirler.
● Çok yargılayıcıdırlar. Yorumlarını da asla yumuşatmazlar.
● Bazı konularda tutucu olabilirler. Yeniliklere çok açık oldukları söylenemez.
12
Ünlü Başaklar:
Cameron Diaz, Jimmy Fallon, Beyonce, Adam Sandler, Pink
13
TERAZİ / LİBRA : 23 Eylül – 22 Ekim
● Biraz yüzeysel olabilirler. Dış görünüşten fazla etkilenirler.
● Karşısındakileri memnun etmek için içlerinden gelmese de ‘mış gibi’ yapabilirler.
● Fikir değiştirmeye meyilli olduklarından bazen sözlerinin arkasında duramazlar.
● Diğer hava burçları gibi iyi motive olmadıklarında tembelliğe yatkın olurlar.
● Karar almakta zorlanırlar; hele ki önemli bir kararsa bekleyin durun.
14
Ünlü Teraziler:
Gwen Stefani, Will Smith, Kim Kardashian, Zac Efron, Hilary Duff
15
AKREP / SCORPIO : 23 Ekim – 21 Kasım
● Aşırı sahiplenme ve kıskançlık onların da kanında var.
● İnsanlara pek güvenmediklerinden çok ketum olabilirler.
● Dışarıdan bakıldığında belli olmasa da oldukça alıngan ve kırılgandırlar.
● Biraz manipülatiftirler. Çaktırmadan sizi güzelce idare ederler.
16
Ünlü Akrepler:
Katy Perry, Leonardo DiCaprio, Emma Stone, Bill Gates, Shailene Woodley
17
YAY / SAGITTARIUS : 22 Kasım – 21 Aralık
● Biraz ihmalkar olurlar. Kaybedince değer anlayanlardandır.
● Patavatsızlık ve dürüstlüğü birbirine karıştırırlar.
● Sabırsız oldukları için işleri fazla zorlarlar.
● Tutarsızlık onların da kanında var.
● Zaman zaman öz güven patlaması onları ele geçirir.
18
Ünlü Yaylar:
Brad Pitt, Taylor Swift, Ian Somerhalder, Miley Cyrus, Theo James
19
OĞLAK / CAPRICORN : 22 Aralık – 19 Ocak
● Pesimistdirler. Depresyona yatkınlıkları buradan gelir.
● Utangaç biraz da güvensizdirler. Sadece çok yakın arkadaşlarının yanında rahat ederler.
● Keçi inatları insanı yıldırır.
● Misilleme yapma huyları vardır. Kendilerine yapılan kötülüğü fazlasıyla iade ederler.
● Bazen işi abartıp sağa sola emir yağdırıp patronluk taslayabilirler.
20
Ünlü Oğlaklar:
Jim Carrey, Nina Dobrev, Liam Hemsworth, Betty White, Grant Gustin
21
KOVA / AQUARIUS : 20 Ocak – 18 Şubat
● Ne yapacaklarını kestirmek neredeyse imkansızdır.
● Bazen nedensiz yere araya mesafe koyabilir, uzaklaşabilirler.
● Sizin için önemli olan şeye ilgisiz kalabilirler. Dikkatlerini çekmek zordur.
● Ya hep ya hiç tarzı işler kafaları, pek arasını bulamazlar.
● Modları kolay değişir. Birden ortamdan kopabilirler.
22
Ünlü Kovalar:
Jennifer Aniston, Justin Timberlake, Oprah Winfrey, Taylor Lautner, Shakira
23
BALIK / PISCES : 19 Şubat – 20 Mart
● Aşırı duygusal ve hassas olabilirler.
● İlgilerini çekmeyen şeylere tembellik ederek yanıt verirler.
● Fazla idealist bir yapıdadırlar.
● Pesimizme meyillidirler.
● Dertlerinden kaderi suçlayarak kaçarlar. Onlar hep ellerinden geleni yapmışlardır.
24
Ünlü Balıklar:
Adam Levine, Rihanna, Justin Bieber, Lily Collins, Jensen Ackles
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