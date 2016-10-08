Burak Öymen’in rüya düğünü yapıldı

1Burak Öymen’in rüya düğünü: CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen, yıllardan bu yana birlikte yaşadığı Çek model Tereza Maxova ile Didim’de evlendi. ‘Victoria’s Secret’ meleklerinden Karolina Kurkova ve Eva Herzigova da çiftin Didim’deki köy düğününe katıldı.
2Burak Öymen’in rüya düğünü: Kazakistan merkezli Capital Partners’ın kurucu ortaklarından Burak Öymen, Bodrum ile Didim Akbük arasında yer alan Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya’da yıllardan bu yana birlikte yaşadığı, çocuklarının annesi ünlü Çek model Tereza Maxova ile dünyaevine girdi. Çiftin kına gecesi ve düğününe, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın meleklerinden Karolina Kurkova ve yakın dostu Eva Herzigova ile dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin eşi Eva Cavalli de katıldı.
3Burak Öymen’in rüya düğünü: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen törende gelin Maxova, atla damat evine getirildi. Yüzü al bir yazmayla örtülen ve bindallı giyen gelinin nedimeleri ise Çek modelin meslektaşları olan Kurkova ile Herzigova oldu. Gecede yabancı misafirlere közde pişirilen Türk kahvesi ve gözleme ikram edildi.
4Burak Öymen’in rüya düğünü: Konuklar sahneye çıkan dansözle geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Kına gecesinin ardından bir gün sonra da düğün, yine Türk adetlerine uygun yapıldı. Ediz VERDİOĞLU/DİDİM(Aydın), (DHA)
5Onur Öymen kimdir: 18 Ekim1940tarihinde İstanbul, Kadıköy’de doğdu. 80’li yılların başında Prag Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1980), Madrid Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1982) görevleriyle yurtdışında bulundu. 1984 yılında Siyasi İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarakAnkara’ya döndü. 1985’te Siyaset Planlama Dairesi Başkanı oldu.
6Onur Öymen kimdir: Kopenhag Büyükelçisi (1988), Bonn Büyükelçisi (1990) görevlerinin ardından 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 1997’deNATODaimi Temsilcisi oldu. 2002 yılının Ağustos ayındaDışişleri Bakanlığındakigörevinden emekli oldu.
7Kasım 2002’denCHPİstanbul Milletvekili olarak meclise girdi. 5 Kasım 2003’ten 23 Mayıs 2010’a değin CHP Genel Başkan Yardımcısı olmuştur.Temmuz 2007’de CHP Bursa Milletvekili olarak mecliste yer almıştır. Londra’daki Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsü’nün üyesidir.
8İngilizce, Fransızca, Almanca ve İspanyolca dillerini bilen Onur Öymen, Nedret Öymen ile evlidir;iş adamı Burak Öymen ve mimar Başak Öymen’in babasıdır.
Sonsöz Ankara’nın ve Ankaralınındır. Türkiyenin tüm sorunlarını özgür ve özerk yayınlayan, vatandaşın haber alma hakkı çerçevesinde gerçekleri yazan ve sonsözün vatandaşın olduğu ilkesini savunan günlük siyasi gazetedir.
"Sonsöz" Türkiye Patent Enstitüsü tarafından tarafımıza patentlidir. PATENT