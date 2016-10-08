Burak Öymen’in rüya düğünü yapıldı

1 Burak Öymen ’in rüya düğünü: CHP eski Genel Başkan Yardımcısı Onur Öymen’in oğlu Burak Öymen , yıllardan bu yana birlikte yaşadığı Çek model Tereza Maxova ile Didim’de evlendi. ‘Victoria’s Secret’ meleklerinden Karolina Kurkova ve Eva Herzigova da çiftin Didim’deki köy düğününe katıldı.

2 Burak Öymen’in rüya düğünü: Kazakistan merkezli Capital Partners’ın kurucu ortaklarından Burak Öymen, Bodrum ile Didim Akbük arasında yer alan Canyon Ranch Wellness Resort at Kaplankaya’da yıllardan bu yana birlikte yaşadığı, çocuklarının annesi ünlü Çek model Tereza Maxova ile dünyaevine girdi. Çiftin kına gecesi ve düğününe, dünyaca ünlü iç giyim markası Victoria’s Secret’ın meleklerinden Karolina Kurkova ve yakın dostu Eva Herzigova ile dünyaca ünlü İtalyan modacı Roberto Cavalli’nin eşi Eva Cavalli de katıldı.

3 Burak Öymen’in rüya düğünü: Türk geleneklerine göre gerçekleştirilen törende gelin Maxova, atla damat evine getirildi. Yüzü al bir yazmayla örtülen ve bindallı giyen gelinin nedimeleri ise Çek modelin meslektaşları olan Kurkova ile Herzigova oldu. Gecede yabancı misafirlere közde pişirilen Türk kahvesi ve gözleme ikram edildi.



4 Burak Öymen’in rüya düğünü: Konuklar sahneye çıkan dansözle geç saatlere kadar doyasıya eğlendi. Kına gecesinin ardından bir gün sonra da düğün , yine Türk adetlerine uygun yapıldı. Ediz VERDİOĞLU/DİDİM(Aydın), (DHA)

5 1940 tarihinde İstanbul, Kadıköy’de doğdu. 80’li yılların başında Prag Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1980), Madrid Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1982) görevleriyle yurtdışında bulundu. 1984 yılında Siyasi İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarak Ankara’ya döndü. 1985’te Siyaset Planlama Dairesi Başkanı oldu. Onur Öymen kimdir: 18 Ekim 1940tarihinde İstanbul, Kadıköy’de doğdu. 80’li yılların başında Prag Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1980), Madrid Büyükelçiliği Müsteşarlığı (1982) görevleriyle yurtdışında bulundu. 1984 yılında Siyasi İnceleme ve Değerlendirme Daire Başkanı olarakAnkara’ya döndü. 1985’te Siyaset Planlama Dairesi Başkanı oldu.

6 Onur Öymen kimdir: Kopenhag Büyükelçisi (1988), Bonn Büyükelçisi (1990) görevlerinin ardından 1995 yılında Dışişleri Bakanlığı Müsteşarı olarak atandı. 1997’de NATO Daimi Temsilcisi oldu. 2002 yılının Ağustos ayında Dışişleri Bakanlığındaki görevinden emekli oldu.