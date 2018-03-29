Birleşik Arap Emirlikleri; hem yönetim şekliyle, hem yönetimde bulunanlar özellikleriyle, hem de toplumsal yapısıyla ilginç bir yer…

İlk kez 1970’lerin başında okuduğum bir haberle dikkatimi çekmişti BAE…

“Yılın en başarılı pazarlamacısı ödülü” hakkındaydı o haber ve itiraf ediyorum ki, beni okumaya zorlayan unsur fotoğrafları olmuştu…

Ödülü kazanan bir kadındı… Amerikalıydı ve “aslında manken olmalıymış” dedirtecek kadar da güzeldi… Çok pahalı ve çok lüks olan sürat teknelerinden 150 tanesini BAE’yi oluşturan emirliklerden birine satmayı başarmıştı…

…Ve sonuna kadar okuyunca, bu emirliğin deniz kenarında değil, çölün göbeğinde olduğunu öğrenip şaşırmıştım…

Yani petrol zengini Arap, o çok bilinen tekerlemeyi değiştirip “parayı bol bulunca sürat teknelerine sürmüş” oluyordu…

Zamanla unutmuştum bunu… Çünkü Türkiye açısından önemi yoktu bu Arap komikliğinin… İngilizlerle birlik olup bizi arkamızdan vurmalarından beri onlara güvenmiyor ve sadece seyredip gülüyorduk nasıl olsa…

Sonra birden kendimizi bir Büyük Ortadoğu Projesi’nin içinde bulduk… Başbakanımız bu projenin Eş Başkanı olmuştu… Karşılıklı resmi geziler başlamış ve bunlar sıkı fıkı ilişkilere dönüşmüştü kısa sürede…

Arap Baharı denen şey başladığında, bizim için de sorunlar başlamıştı ama, bunun en sıkı dostumuz hale gelen ve hatta ortak Bakanlar Kurulu toplantıları bile yaptığımız “Suriye ile kanlı bıçaklı hale gelmemiz” biçiminde olmasına tanık olmuştuk…

ABD’nin her şeyin arkasında olduğu kesinleştikten sonra olanlar ise nasıl bir belaya bulaştığımızı açıkça göstermeye başlamıştı… Suudi Arabistan’ın ABD’nin isteği doğrultusunda başı çektiği Katar krizi sonrası olanlar ise ibretlikti…

Türkiye’ye yönelik en saldırgan demeç, suçlama ve hakaretlerin Birleşik Arap Emirlikleri’nden gelmesi ise şaşırtıcı olmuştu…

Bütün bunları neden mi yazdım..? Çünkü Reuters Haber Ajansı’nın geçtiği bir haber mecbur etti beni…

Haber “Rus Sberbank’ın Türkiye birimi Denizbank’ın Dubaili Emirates NBD’ye satışının önümüzdeki birkaç haftada sonuçlanabileceği belirtilirken, Ankara’nın BAE ile yaşadığı politik anlaşmazlıkların süreci etkilememesi için Denizbank ve siyasiler arasında yoğun görüşmeler yapıldığı” hakkındaydı ve bazı ayrıntılar da veriyordu…

Örneğin, “Denizbank CEO’su Hakan Ateş bu kapsamda son bir ay içinde Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan, Başbakan Binali Yıldırım ve Ankara’daki üst düzey bürokratlarla satış sürecini anlattığı yoğun toplantılar gerçekleştirdi.” gibi…

Tamam, her ne kadar inkâr edilmeye çalışılsa da Türkiye’nin ekonomik açıdan zor bir dönemden geçtiğini herkes biliyor… Ama bunun; Afrin’de savaştığımız PKK’ya ABD’nin isteği doğrultusunda para yardımı yapan BAE’den gelecek sıcak para ile çözülmesini beklemek, asla kabul edilemez…

İşi bu kadar uzamak bile büyük bir hata…

“Ne kadar sıkışık bir durumda olduğumuzu” düşmana açıkça belli etmiş oluyoruz çünkü..!